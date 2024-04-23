瑞士终霜给农作物带来更大风险

在过去的72小时里，瑞士某些地区降雪量高达半米。终霜(又称晚霜)对庄稼和葡萄园的收成构成了威胁。 KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

瑞士终霜(又称晚霜)令水果作物和葡萄园受损风险增加。气象服务机构Meteonews表示，由于气候变化，冬季变得更加温和，生长季节也在延长。

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刚刚过去的冬天是有气象记录以来最暖和的冬天之一，春天也格外温和。私营气象服务机构Meteonews于4月21日在其网站上写到，这对春季到来时间产生了影响，与前几年一样，大地复苏比通常提前了两到四周。

报告还说，预计瑞士未来几天地面将出现霜冻。因此，应该对遭受霜冻的作物实施保护措施。不过，预计夜间离地两米以内的空间应该不会出现明显负温，这对果树和葡萄园来说相对有利。因此，霜冻损失会被限制在有限范围内。

预报将有更多春雪

在过去的72小时里，某些地区的降雪量已达半米，例如瑞士中部海拔1650米的里吉-沙伊德格山(Rigi-Scheidegg)。据气象服务机构SRF Meteo表示，降雪线在500米海拔处，但在平原地区也可能会有雪花飘落。

根据瑞士联邦森林、雪地和景观研究所(WSL)发布的公告，目前的天气状况意味着瑞士南部瓦莱州、中部和东南部地区有很高的雪崩风险-可能发生自发性或大规模雪崩。在某些情况下，道路交通也可能受到影响。