瑞士食物银行挽救8’500吨食物免于浪费

2025年，食物银行基金会瑞士饭桌(Schweizer Tafel)共挽救8‘500吨食物免于浪费。 Keystone-SDA

去年，瑞士食物银行“瑞士饭桌” (Schweizer Tafel)共拯救食物8500吨，并将它们分发给有需要的人。这一数字较2024年同期增加了11%。

瑞士饭桌组织于1月19日表示，食品行业的捐赠是推动该成果的主要因素。此外，新型冷冻物流系统以及货品收集和派送的优化升级也起到了关键作用。

声明指出，瑞士饭桌组织去年共发放170万袋食物(每袋重5公斤)，物资总价值6’180万瑞郎(约合人民币5.4亿元)，减少二氧化碳排放14’205吨。

这些物资均捐赠给各类社会机构，包括施食处、紧急避难所、女性避难所、无家可归者收容所和食物配发中心等。

瑞士饭桌组织自2001年起开展活动，主要依靠各界捐款。该组织每天从零售商及食品行业合作伙伴处收集完好无损的过剩食物及非食品物品，并分发给各个社会机构。

类似组织“会开饭的餐桌”(Tischlein deck dich)同样宣布，去年将9’000吨食物从被丢弃的命运中解救出来。26年来，该数据呈逐年上升趋势。

事实上，联合国环境规划署在其发布的《2024年环境署食物浪费指数报告》中指出，数据证实，食物浪费不仅仅是“富裕国家”的问题，在高收入、中高收入和中低收入国家，家庭食物浪费的平均水平仅相差人均7公斤。

而食物损失和浪费产生了全球8%至10%的温室气体排放，几乎是航空业的5倍，并占用了相当于全球近三分之一的农业用地，导致生物多样性严重丧失。据估计，粮食损失和浪费造成了约1万亿美元的全球经济损失。

