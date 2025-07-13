到瑞士去-不滑雪还可以避暑

虽久负滑雪胜地的美名，瑞士却不得不面对低海拔地区已无稳定雪源的窘境。 Keystone / Anthony Anex

对欧洲游客来说，瑞士更像是一个冬季的滑雪胜地。但随着气候的变化，瑞士冬季的降雪量在逐年下降，而瑞士的夏季却变得越来越吸引人，特别是在凉爽的阿尔卑斯山上。

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气候变迁已严重影响瑞士的旅游业，特别是雪场深受打击。一位旅游业的资深研究者向我们解析，瑞士的旅游业将面临何种挑战，气候中和的旅游业到底现不现实？

气候变迁正在改变瑞士，特别在旅游区人们感受明显。“气温升高对滑雪旅游业的打击是致命的，”伯尔尼大学旅游研究中心的主任Monika Bandi说：“这会引起夏天强降雨的增多、冬季降水减少，永久冻土的融化还会导致山体不稳定”。

而颇具瑞士特色的阿尔卑斯俱乐部的小屋，每3座中就有1座位于永久冻土的融化区域，因此面临潜在风险(德)外部链接。徒步路线也受到威胁：“在以往不受影响的地区和季节，人们也不得不开始考虑自然灾害的风险，”《瑞士徒步路线》这样写道(德)外部链接。

永久冻土的融化将导致更多落石，在低海拔地区还伴随暴雨和湿雪雪崩。

2025年5月底的一场山体滑坡几乎将整个Blatten山村掩埋。

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秋季时间增长

Monika Bandi表示：“气候变化的影响因地区和季节而异。山区缺雪会危及滑雪旅游业；夏季的恶劣天气则会给户外活动带来困难”。

但也并非所有的影响都是负面的：“阿尔卑斯地区凉爽的夏季将更具吸引力。此外高海拔地区的秋季旅游季可延长至10月甚至11月”。

瑞士旅游局抓准时机将秋季旅游推向市场，还邀请了2位重量级人物罗杰费德勒和麦斯米科尔森(Mads Mikkelsen)拍摄宣传视频(英)外部链接，以吸引更多游客来体验瑞士的秋天。

瑞士的冬季运动旅游地深受气温升高的影响。“他们要保证每年有100天的时间，积雪覆盖在30-50厘米厚，而实现这一目标已变得越来越不现实，”Bandi说。受瑞士缆车公司委托出具的一份报告(德)外部链接显示：科学家们预测零摄氏度等温线到2050年将再上升300米。

受影响最严重的是1500米以下的中海拔滑雪场(德)外部链接，那里的雪少了，取而代之的是越来越频繁的降雨，尤其在冬初和冬末，这意味着雪季的时间在缩短。造雪机也无用武之地，因为它们只能在气温低于0度的结冰天气里造雪。

在这段视频中(从00:54开始)，一位经营滑雪缆车的企业主回答了为何在海拔900 米的地方就开始用人工雪铺雪道的问题。

气候变化对于以冬季运动著称的瑞士旅游胜地来说，影响难以估量。“如今学滑雪的孩子没那么多了，”Monika Bandi说：“再过10-20年，谁知道还会不会有人愿花80-100瑞郎(约700-1000元人民币)的钱去买滑雪天票？”

瑞士的山地缆车公司也在其适应性战略报告(德)外部链接中提到：需求将会减少。目前瑞士已有60多个滑雪缆车停运(德)，随着气温不断升高，这一数字可能还会大幅增加。

为弥补冬季旅游业的损失，人们不由地想到夏季旅游，例如Lenzerheide、Arosa和Saas Fee等瑞士传统的冬季运动胜地已开始升级改造(德)外部链接，因为他们发现夏季游客想要的不仅仅是徒步。

这些山地旅游目的地正在为“度夏”投建基础设施：修建山地自行车道(德)外部链接和跑道，建造攀岩公园，为徒步路线增设主题。此外，还提供瑜伽静修和美食徒步等项目。

在回答瑞士资讯SWI swissinfo.ch的提问时瑞士旅游局表示，瑞士已采取众多新举措，如恩嘎丁(Engadin)提供了“冰川体验步道”(冰川主题徒步线路，英)外部链接，Arosa有熊园(英)外部链接，Disentis Sedrun(德)外部链接等地为迎接夏季旅游增建设施以重点发展自行车运动等。

瑞士旅游局今年也特别重视在中国推广夏季度假胜地外部链接，该局正式邀请阅文旗下IP《全职高手》中的主角叶修担任“瑞士旅游探路员”，双方将在2025年暑期在瑞士开展为期一个月的旅游主题打卡活动，为中国游客提供沉浸式的主题旅游体验。

旅游业本身也排放二氧化碳

瑞士的旅游业不仅是气候变化的“受害者”，也是“加害者”。Monika Bandi指出：“要测算旅游业排放的二氧化碳很容易，要消除它却没那么简单，旅游业的碳足迹2/3来自往返交通，特别是长途旅行”。

努力开展周边游、延长游客的停留时间，这些都可以减少碳足迹。例如瑞士的Scuol和Adelboden就吸引了许多回头客。

而像因特拉肯或少女峰这样的旅游目的地则倾向于吸引全球各地的新游客。目前航空燃料还不是可持续发展的，即使有碳补偿也并不能真正减少损害。

还有1/3的碳排放来自餐饮、建筑及举办活动搭建的基础设施。Bandi补充说：“缆车的运行主要靠水力发电，它们的影响不大”。住宿业正通过多种方式减少二氧化碳的排放并努力实现能源的自给自足，例如在屋顶安装太阳能板，越来越多的酒店开始提供素食或纯素餐。

旅游业再创历史新高！然而如何让它变得可持续发展呢？一位世界经济论坛的专家将宝押在了“技术进步”上：

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瑞士的青年旅舍是个不错的榜样-过去20年间，尽管客流量在增长，但其碳排放量却已减半，因为它们采用了环保建筑并减少了肉类的供应。不过，这也得益于青年旅舍历来吸引的是短途游客，而非长途旅行者。

本地项目注重可持续发展

瑞士的旅游区纷纷启动项目以减少碳足迹，比如达沃斯的“我的气候”(Myclimate)气候基金(英)外部链接。该基金由游客自愿捐款，企业以此为基础再翻倍捐，用于资助当地的气候保护项目，如建筑翻新或安装太阳能等。

其目的是自愿(而非法律规定地)减少本地的二氧化碳排放。Arosa计划成为阿尔卑斯地区最“环保”的旅游目的地之一，并制定了名为“Arosa 2030”(德)外部链接的战略目标，旨在维持旅游增长与可持续发展之间的平衡。

Bandi认为这正是困难所在：“人们可以推出1、2个优质项目来减少生态足迹，但如果项目运转良好、吸引的游客越来越多，那么旅游增长定会抵消减排的成果。”

联邦提出的“2050净零目标”也同样适用于旅游业。她认为滑雪场面临的挑战最大：“索道的运营可以实现碳中和，但雪地车的能源消耗问题严重。”

电动雪地车或许能用于越野滑雪道，但在陡坡上却行不通。“归根结底，旅游业的发展方向与可持续发展是背道而驰的”。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：宋婷/xy）

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