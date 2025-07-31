气候变化影响躲不过，土拨鼠也得向上“搬家”

受气候变化影响，土拨鼠如今迁至更高海拔生活。 Keystone-SDA

土拨鼠如今生活的位置平均比40年前上移了86米。不过，根据一项最新研究，它们的生存“天花板”并未改变，它们至今仍无法越过海拔2700米的界限，而这一限制早在1982年就已存在。

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瑞士联邦雪崩与雪研究研究所(SLF)的这项研究以格劳宾登州达沃斯附近迪什玛山谷(Dischma Valley)的土拨鼠为对象，并沿用了1982年研究中相同的方法。该研究所的生物学家安妮·肯佩尔(Anne Kempel)在7月29日的新闻稿中解释说，研究初衷是想验证温度升高是否迫使土拨鼠迁徙至更高海拔。但刊登于《生态与进化》(Ecology and Evolution)期刊的研究结果表明，这只是部分事实。

“比起气温升高，受其他因素的影响可能更大，”肯佩尔解释道。例如，海拔更高处缺乏适宜打洞的土壤，也没有充足积雪为冬眠提供地表隔热层。在海拔约2500米的区域，这些条件最为理想，这也是土拨鼠如今主要的栖息地。

此外，含亚油酸的植物也是土拨鼠的一种重要食物来源，这种不饱和脂肪酸有助于调节冬季体温。

长期来看可能成为问题

在阿尔卑斯山较低海拔地区，这可能给土拨鼠造成问题。雪崩与雪研究研究所指出，当气温超过25摄氏度，土拨鼠白天会长时间躲在洞穴中，导致摄入脂肪减少，进而影响冬季生存。

从长远来看，高海拔地区也难以幸免，因为那里的气温也在逐渐升高。好在迪什玛山谷目前还不存在这个问题。“迪什玛山谷每年平均仅有6天超过25度，还不足以造成明显影响，”肯佩尔表示。

然而土拨鼠的栖息地正在不断缩小，这是因为森林线逐渐上移，可土拨鼠生存需要开阔地带，而且它们也不能再继续向上迁徙。

瑞士与中国的“土拨鼠困境” 与瑞士土拨鼠“搬家”类似的现象也正在中国发生。青藏高原上的喜马拉雅土拨鼠(Marmota himalayana)根据预测模型，未来几十年中也将向更高纬度和海拔迁徙。 而在中国多地山系(如祁连山、川西高原、秦岭)对小型哺乳动物的监测也显示：这些耐寒动物对温度变化极为敏感，部分物种已出现栖息地上移和群落结构改变。 不止土拨鼠，包括岩羊、鼠兔、野鼠等众多小型高原动物，都在面临类似的生存挑战。它们是生态系统中重要的“基础成员”，同时也是气候变化的敏感指示物。一旦它们无法适应温度变化，将引发连锁生态反应，甚至影响大型食肉动物和植物多样性。