沙乌地为化解分裂僵局 促叶门南部派系展开对

（法新社利雅德3日电） 沙乌地阿拉伯外交部今天号召叶门南部各派系前来其首都利雅德出席1场「对话」。先前叶门分离主义势力「南方过渡委员会」突然推动独立，引发据称沙乌地联军空袭并造成死亡。

沙乌地阿拉伯外交部透过社群媒体发布声明，呼吁各方「在利雅德召开集结（叶门）所有南方派系的全面会议，讨论针对南方诉求的公正解决方案」。利雅德还说，叶门政府已发出对谈邀请。

沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国多年来在叶门仍受政府控制的领土内支持不同派系，介入邻国长期内战。

其中阿联支持的「南方过渡委员会」（Southern Transitional Council，STC）正采取行动来宣告独立组成另个国家，这会将阿拉伯半岛最穷国叶门一分为二。

南方过渡委员会近几周来已夺下大片领土，并已宣布计画，将透过2年过渡程序在叶门南部建立另个国家。

南方过渡委员会昨天则指称，以沙乌地阿拉伯为首的联军昨天对其发动空袭，造成20人死亡。

沙乌地阿拉伯为了将叶门叛军「青年运动」（Houthi）逐出叶门北部，2015年支持组成了1支联军。

但叶门政府与青年运动间的残酷内战已打了10年，青年运动仍稳守叶门北部，叶门南部则有沙乌地和阿联各自支持的派系相互攻击。