沙乌地要求阿联24小时内从叶门撤军

afp_tickers

3 分钟

（法新社利雅德30日电） 沙乌地阿拉伯今天要求阿拉伯联合大公国在24小时内从叶门撤军，并停止支持叶门境内任何组织。传统上，沙乌地与阿联是紧密盟邦，但两国因叶门内战产生的分歧正日益扩大。

根据沙国外交部在网路上发布的声明，沙乌地强调阿联回应叶门共和国要求的重要性，亦即「在24小时内将其军队撤出叶门共和国，并停止向叶门境内任何一方提供任何军事或财政支持」。

叶门陷入内战已长达10年，伊朗支持的叛军「青年运动」（Houthi）掌控首都沙那（Sanaa），国际认可的政府则暂栖临时首都亚丁（Aden）。

沙乌地与阿联同属对抗青年运动的阵营，但各自力挺不同派系。

近几周以来，阿联支持的分离主义分子发动闪电攻势，并席卷大片区域。这些分离主义分子意图恢复南叶门（South Yemen，1967至1990年）昔日独立地位。

至于国际认可的叶门政府，主要支持者则为中东强权沙乌地。专家指出，分离主义者的攻势让沙乌地颜面无光。

在阿联支持的「南方过渡委员会」（STC）夺取大范围领土后，叶门总统领导委员会（Presidential Leadership Council, PLC）主席今天宣布进入紧急状态，并取消与阿联签署的安全协议。

沙乌地也发布声明，宣布阿联支持的分离主义者在叶门的攻势威胁到沙乌地国家安全、阿联的行为「极其危险」。

声明写道：「沙乌地王国对兄弟之邦阿拉伯联合大公国采取的行动表达失望，阿联向南方过渡委员会部队施压，要求其在沙乌地王国南部边境展开军事行动。」

声明称这些行动威胁到沙乌地「国家安全」，以及「叶门共和国和该地区的安全与稳定」。

声明并指阿联采取的行动「极其危险」，同时强调，任何威胁沙乌地国家安全的行为都是「红线」，沙乌地「将毫不犹豫地采取一切必要行动与措施，来应对并消除任何此类威胁」。

在沙国外交部发表上述措词严厉的声明前，沙乌地主导的叶门联军宣称击中一批运给分离主义分子的阿联武器。

沙乌地与阿联以往密切合作，联手对抗青年运动势力，如今两国之间因叶门冲突及苏丹战争所产生的分歧正日益加大。