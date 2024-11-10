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法国国铁货运商濒解散 工会号召罢工

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（法新社巴黎9日电） 法国铁路营运商「法国国家铁路公司」（SNCF）的工会今天号召下月起无限期罢工，可能导致即将到来的耶诞假期火车服务大乱。

法国国铁工会要求暂停解散其货运部门Fret SNCF ，也反对开放地方客运网络竞争的条款和条件。

CGT-Cheminots、Unsa-Ferroviaire、Sud-Rail和 CFDT-Cheminots 工会发给法新社的联合声明中表示，罢工将于12月11日展开。

工会也再次呼吁，从11月20日到11月22日进行较短期的罢工。

法新社记者联络时，法国国家铁路公司不愿发表评论。

法国国家铁路公司的罢工或抗议行动多次扰乱学校假期间的旅行。

今年2月，列车控制员在周末假期罢工，造成15万旅客滞留。2022年12月耶诞罢工则影响约20万名度假客。

2023年，欧洲联盟执行委员会（European Commission）宣布深入调查法国补贴法国国家铁路公司的货运部门，是否违反欧盟关于国家补贴的规定。

法国政府启动重组程序，明年1月1日，将看到法国最大的铁路货运商Fret SNCF被两家独立公司Hexafret和Technis 取代。

这项计画是由法国政府和欧盟执委会协商达成，以避免Fret SNCF可能遭彻底清算的重组程序。Fret SNCF目前拥有5000名员工。

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