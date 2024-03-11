法国总统马克宏 宣布将提「协助死亡」法案

3 分钟

（法新社巴黎10日电） 法国总统今天表示希望政府今年5月向国会提出一项关于「协助死亡」的法案。

马克宏告诉「十字架报」（La Croix）与「解放报」（Liberation），只有能完全掌控判断力、患有无法治愈且短至中期危及生命的疾病、无法缓解痛苦的成年人，才能「请求协助死亡」。

马克宏接受「解放报」访问时说，他不想将新法案称为「安乐死」或「协助自杀」，而是「协助死亡」。

他表示：「严格来说，（这项法案）并没有创造新的权利或自由，而是开辟一条迄今为止不存在的路，并为在某些严格条件下请求协助死亡提供了可能性。」

未成年人和阿兹海默症等精神或神经退化性疾病患者不符合可要求「协助死亡」的资格。

如果医疗专业人员同意，将可为患者开立致命物质供他们自行使用；若患者身体状况做不到，也可在第三方协助下使用。

根据法案文本，第三方可以是志愿者、治疗患者的医生或护理师；致命物质可在患者家中、老人院或护理中心施用。

到目前为止，深陷苦痛的法国患者若想结束生命，必须前往其它国家，像是邻国比利时。

法国2005年一项法律将「被动安乐死」合法化，例如停止人工维生系统，这被视为一种「死亡权」。

但主动安乐死，也就是医生对无法治愈的患者施用致命剂量的药物，仍属非法。

至于协助自杀，也就是患者自愿接受协助结束生命，同样遭到禁止。 距离今年6月欧洲议会选举仅剩3个月，马克宏一直试图提升自己作为社会改革者的形象。他所属的「复兴党」（Renaissance）在民调中落后极右翼「国民联盟」（Rassemblement National）10个百分点以上。