法国承认巴勒斯坦国举动 专家分析象徵外交与实质影响

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎20日电） 分析家和消息人士表示，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）拟宣布承认巴勒斯坦国，这一步虽让他取得重大外交成功，但却有着招致以色列强烈报复的风险，且未必能为巴勒斯坦人带来具体利益。

法国总统府表示，马克宏（Emmanuel Macron）与澳洲、比利时、加拿大及英国等其他9个西方国家，22日将在美国纽约举行的联合国大会（General Assembly）期间承认巴勒斯坦国。

承认巴勒斯坦国之举，反映出国际社会日益不满以色列在加萨走廊（Gaza Strip）的军事行动，虽然以色列此举是为了报复巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日对以色列的突袭。

法、以两边都有匿名外交官员指出，以色列预料将采取报复行动，虽不至于和法国断交，但可能祭出多项反制措施。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能下令关闭巴勒斯坦人重度仰赖的法国驻耶路撒冷领事馆；尼坦雅胡也可能无视国际社会反弹，宣布并吞以色列已扩大屯垦的约旦河西岸（West Bank）部分地区。

巴黎的地中海与中东研究院副院长勒瓦卢瓦（Agnes Levallois）指出：「以色列方面已做好各种准备，法国的回应预计会相对有限。」

她说，「这场危机损失最大的终究还是巴勒斯坦人」，并补充说，若要产生实质效果，除了承认巴勒斯坦国，还需配套对以色列实施制裁。

然而，一名匿名贴身幕僚表示，马克宏将承认巴勒斯坦国视为「向尼坦雅胡施压的外交筹码」。

法国驻叙利亚前大使、巴黎智库「蒙田研究所」（Montaigne Institute）现任研究员杜克洛斯（Michel Duclos）则认为，「这有望成为法国的外交胜利」，就像已故总统席哈克（Jacques Chirac）2003年带领法国反对美国入侵伊拉克一样。