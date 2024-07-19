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法国民议会议长选举 布劳恩－皮维成功连任

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（法新社巴黎18日电） 法国下议院国民议会今天举行议长选举，总统马克宏的中间派联盟成员布劳恩－皮维成功连任，这是在本月稍早选举出现3方鼎立局面后，马克宏阵营试图组成多数的首次突破。

在本月初的国会选举中，左派联盟「新人民阵线」（NFP）意外领先，马克宏阵营「同在」（Ensemble）居次，极右翼的「国民联盟」（RN）第3，3方均未获多数席位。

「新人民阵线」在国民议会握有超过190席；马克宏阵营有164名议员；「国民联盟」则有143名议员。

在巴黎奥林匹克运动会即将于下周登场之际，这场选举导致法国没有任何明确途径来组成新政府，政坛持续处于僵局。

53岁的布劳恩－皮维（Yael Braun-Pivet）在第3轮投票中以220票出人意料地击败获得207票的左翼候选人沙赛涅（Andre Chassaigne）和获得141票的极右翼候选人薛努（Sebastien Chenu）。

马克宏（Emmanuel Macron）很快向布劳恩－皮维道贺。他在社群媒体平台X上表示：「每个认识你的人都知道，你将确保尊重多元意见。」

资深共产党籍议员沙赛涅谴责这一结果，声称马克宏阵营和右翼之间的「反常结盟…窃取了这次表决」。

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