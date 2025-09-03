The Swiss voice in the world since 1935

法国称欧洲将为乌克兰提供安全保障　等待美国实质支持

（法新社巴黎2日电） 法国总统马克宏办公室今天表示，基辅的欧洲盟友已准备好在与俄罗斯达成任何和平协议后，为乌克兰安全保障做出贡献，现在正等待美国提供实质支持。

在乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与盟国4日于巴黎召开会议前，一名艾里赛宫官员说，「我们已经准备就绪」，欧洲各国现在也希望获得「美方支持，以保障乌克兰安全」。

由约30国组成的所谓「志愿者联盟」（Coalition of the Willing）打算对乌克兰军队提供支持，并且在达成停火协议时，可能派遣部分士兵前往乌克兰，目的在吓阻俄罗斯未来的侵略。

法国外交消息人士表示，法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天通话时，在4日会议前「强调了志愿者联盟中现有的良好合作关系」。

美国国务院发言人表示，这两位部长同意「继续在外交努力上合作，透过协商的解决方案来结束俄乌战争，并采取措施确保持久和平」。

马克宏（Emmanuel Macron）与英国首相施凯尔（Keir Starmer）将共同主持4日的会议。

一名艾里赛宫官员说：「我们现在做出足够的贡献，可以向美国人表示，只要他们承担起自己的责任，这意味着为欧洲伙伴提供『后盾』，我们也准备好负起我们的责任。」

这个后盾可能涉及不同层面，包括情报、后勤支援与通讯。但美国总统川普（Donald Trump）已排除派遣美国地面部队的可能性。

川普一直试图安排蒲亭（Vladimir Putin）与泽伦斯基举行峰会，但迄今未能成功。他上个月曾在阿拉斯加铺红地毯迎接蒲亭。

川普今天表示，蒲亭未能朝乌克兰和平协议迈进，让他感到「非常失望」。

马克宏办公室表示，美国将派代表出席明天的会议，但未透露具体细节。

