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法国计程车抗议车资新规 拟瘫痪巴黎机场和法网交通

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（法新社巴黎24日电） 法国计程车司机为车资新规定与政府激烈对峙，全国计程车联盟（FNDT）今天说，下周他们将加强抗议行动，包括瘫痪通往巴黎国际机场、法国网球公开赛（French Open）的道路。

法国计程车司机过去一周来在全国各地封锁道路，向政府争取有关载送病患的车资，对许多计程车司机来说，这笔收入是他们营收的主要来源之一。

同时，针对Uber和Bolt等叫车服务的不满情绪也再次出现，计程车司机认为，政府对这些服务监管不力，威胁到他们的生计。

计程车行业代表预定格林威治标准时间24日15时（台湾时间24日晚间11时）参加交通部举行的关键会议，而总理白胡（Francois Bayrou）也将出席，显示情况的严重性。

白胡今天表示，他理解计程车司机的「情绪」。

司机的主要诉求是废除10月将生效的新车资规定，有关计程车运送病患应全国统一价格，但计程车司机表示这将严重侵蚀他们的收入。

全国计程车联盟主席柯迪耶（Emmanuelle Cordier）对法国新闻电台（France Info Radio）表示：「我们呼吁立即撤销此协议，回到谈判桌上重新谈。」

柯迪耶表示，若谈判没有取得进展，「从周一开始」，巴黎两大国际机场戴高乐机场（Charles de Gaulle）和欧利机场（Orly）「将被计程车封锁，我们还将对罗兰盖洛斯球场（Roland Garros）采取行动」。他指的是25日开打、为期两周的法国网球公开赛。

计程车司机在此类抗议行动中，通常会将车停在道路上阻挡车辆通行，让民众必须徒步行走长距离。

法新社报导，但政府并不打算取消新规定，认为这是必要的规定，因为在2024年，有关医疗运输支出已达67.4亿欧元（约新台币2287亿元），包括30.7亿欧元用于持照计程车。（译者：纪锦玲）

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