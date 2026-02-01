法国面对潜在毒素恐慌 紧缩婴儿奶粉管理规定

（法新社巴黎31日电） 由于60多个国家召回恐受污染的婴儿配方奶粉，法国当局将对其中仙人掌杆菌毒素（cereulide）的可接受量实施更严格限制，此一毒素会导致恶心、呕吐和腹泻。

法国当局已针对去年12月及今年1月的两名婴儿死亡事件展开调查，两人被认为喝了可能受污染的奶粉。调查人员尚未建立症状与所摄取奶粉之间的直接关联。

法国农业部30日晚间表示：「保护婴儿健康是卫生当局首要任务。」

农业部称，仙人掌杆菌毒素目前阈值为每公斤体重0.03微克，新值将为每公斤体重0.014微克，这是法国在不到两周内第2次降低阈值。

召回恐受污染的奶粉，让中国生技公司嘉必优面临严查，嘉必优是婴儿配方奶粉所使用成分之一的供应商，此成分被怀疑遭到污染。

总部位于中国武汉的嘉必优是全球最大的花生四烯酸（ARA）生产商之一，这是一种主要用于婴儿配方奶粉和食品的脂肪酸。

法国当局提到一间「中国供应商」，但未指明是哪一间。

本周，欧洲联盟执行委员会（European Commission）已要求欧洲食品安全局（EFSA）针对儿童产品中的此毒素建立标准。欧洲食品安全局将于2日发表评论。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）表示，已收到婴儿食用相关产品后，出现腹泻案例的报告，但「尚未有严重病例」。

自12月以来，包括雀巢（Nestle）、达能集团（Danone）和拉克塔利斯（Lactalis）等欧洲重量级厂商，已在法国及数十个国家召回婴儿配方奶粉。

雀巢29日提供召回详细时间表，承认从11月底首次检测到仙人掌杆菌毒素，到12月10日首次召回，大约经过10天时间。

雀巢表示，由于欧洲目前尚无针对仙人掌杆菌毒素含量的相关法规，因此公司已依标准程序处理。这家瑞士食品巨擘，宣称自己是第一家检测出这项问题的公司。

欧洲非营利消费者权益组织Foodwatch已提起诉讼，指控厂商及政府反应过慢。法国有8个家庭表示，婴儿在饮用召回公告中点名的奶粉后，出现严重消化问题，他们已加入诉讼行列。