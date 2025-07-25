波索纳洛涉嫌策划政变受审 巴西法院裁定暂不羁押

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（法新社圣保罗24日电） 巴西联邦最高法院今天裁定，前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌策划政变受审期间，暂时不会遭到羁押。

但是联邦最高法院警告70岁的波索纳洛，如果他违反包括上周实施的社群媒体使用禁令在内的限制措施，将会立即遭到羁押。

这名极右翼政治人物在2022年大选败给左翼的现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）后，因涉嫌策划政变企图保有其权力，正在接受审判。

联邦最高法院怀疑波索纳洛试图干扰审判，18日对他施加限制。波索纳洛现在必须佩戴电子脚镣，不得使用社群媒体，且第三方不得转传他的公开言论。

巴西联邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）认为，波索纳洛的儿子爱德华多（Eduardo Bolsonaro）用自己的社群媒体帐号来支持波索纳洛，但这是一起「个别的违规事件」。

波索纳洛21日发表了一场演说，在社群媒体上迅速爆红。但他本人并未透过自己的帐号发布，而是由儿子和盟友们代为转传。

莫瑞斯援引了X、Instagram与Facebook上的多则贴文，这些贴文中包含波索纳洛演说的影片、图片与文字内容。莫瑞斯与波索纳洛过去经常发生冲突。

根据莫瑞斯的说法，这位前总统「发表这场演说就是为了能在数位平台上播放」。

波索纳洛本周在镜头前现身，露出他左脚上的电子脚镣并表示：「这是对我极大的羞辱。」他并说，拒绝接受法院的裁决，「对我而言，真正重要的是上帝的法律」。