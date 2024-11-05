泰国小河马弹跳猪吃水果占卜 预测川普胜选

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（法新社曼谷5日电） 美国总统大选民调显示选情陷入胶着，就在美国选民动身投票之际，泰国明星侏儒河马宝宝「弹跳猪」（Moo Deng）预测共和党籍前总统川普将再度入主白宫。

泰国绿山动物园（Khao Kheow Open Zoo）这只圆滚滚的小河马模样呆萌、可爱逗趣，迅速红遍网路，模样不但被做成社群媒体哏图，也启发大量周边商品。

如今弹跳猪预测共和党总统候选人川普（Donald Trump）将战胜民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）。

动物园提供的影片显示，园方提供两盘水果拼盘，每一盘各自刻有川普和贺锦丽的名字，而4个月大的弹跳猪选择了川普。

弹跳猪在美国特别受到欢迎，华裔喜剧演员杨伯文（Bowen Yang）曾在综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）扮演过这只小河马。

弹跳猪也在由「今夜脱口秀」（The Tonight Show）所做非正式总统民调中，以高达93%支持率击败川普与贺锦丽。

虽然河马的预言技能尚待考验，不过已经有其他动物凭藉预测世界大事的结果而享誉全球，其中最知名的莫过于传奇「章鱼哥保罗」（Paul the Octopus），这只能洞悉未来的头足类动物当年在德国水族馆准确预测2010年世界杯足球赛8场比赛的结果，一举跃身世界级明星。