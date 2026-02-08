泰大选投票 高人气改革派挑战保守派现政权

（法新社曼谷8日电） 泰国大选今天展开投票，上届大选得票率第一的高人气改革派，将对阵最终夺下总理大位的保守派；与此同时，人在狱中的前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）仍对选情影响深远。

这个东南亚国家的下届政府，将必须处理与柬埔寨之间长期存在的边界争议。双方紧张局势在去年曾两度恶化为致命冲突。 在现任总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）老家武里喃省（Buriram），一名64岁选民投下选票后表示：「我们需要能守护国家主权的强大领导人。住在这里，边境冲突让我感到焦虑，以前压根没想过会发生战争。」 经济成长乏力，旅游业虽然至关重要，但入境人数尚未回到疫情前的高峰；此外，涉及数十亿美元的跨国网路诈骗集团仍从邻近多国运作。 根据预测，没有任何政党能取得绝对多数，在选举结果揭晓后将展开联合政府的组阁谈判。 进步派人民党（People’s Party）的前身前进党（Move Forward）在3年前的大选中赢得最多席次，但其候选人随后被阻挠而无法夺下总理大位，该党最终也遭到解散。

戴克辛所属的为泰党（Pheu Thai）在2023年大选排名第2，随后与名列第3的保守派泰自豪党（Bhumjaithai）结盟，不料其总理随后却遭宪法法庭解职。 戴克辛的女儿贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）接掌大权后，同样难逃被司法裁定下台的命运。最终国会在9月点名由泰自豪党领导人阿努廷继位。短短两年内，泰国政坛已3度易主。