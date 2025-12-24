泰柬协商边境争端 4天会谈盼终结致命冲突

（法新社曼谷24日电） 金边当局表示，柬埔寨与泰国官员今天在边境检查站展开为期4天的会谈，目标是协商结束致命冲突。

这场会谈原定于泰国尖竹汶府（Chanthaburi）举行，但因金边要求将地点改至中立场域，使得会议一度面临取消风险。

不过，柬埔寨政府随后发布两国国防代表团在一间简单布置会议室的合照，并宣布会谈正式展开，目的是「确保停止敌对行动」、恢复稳定并「促成尽速恢复正常」。

官员表示，两国长期存在的边界争端12月再度爆发，打破先前的停火协议，已造成逾40人死亡，约100万人流离失所。

谈判预计将持续到27日，泰国国防部发言人苏拉桑（Surasant Kongsiri）向记者表示，曼谷「非常希望这场会议能取得正面成果」。

曼谷先前曾要求金边率先宣布停火，并在边境合作扫除地雷。

尽管跨境冲突持续发生，柬埔寨内政部本周仍表示，「乐观期待泰方在落实停火方面展现诚意」。

这场冲突源于两国800公里边界的殖民时代划界争议，以及分布于边境的多处古庙遗迹归属问题。

自12月7日以来，双方互指对方挑起新一轮战火，并互相控诉攻击平民。在此之前，双方在7月发生为期5天的冲突，造成数十人死亡。