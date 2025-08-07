泰柬同意延长停火协议 双方1个月内再举行会谈

（法新社吉隆坡7日电） 泰国与柬埔寨今天同意延长停火协议。泰柬上月在两国边界地区爆发致命冲突，在马来西亚斡旋下，双方达成脆弱的停火协议，结束5天交火。

这场因泰柬之间长期的边界古庙归属问题而爆发的冲突造成至少43人死亡，双方在7月29日停火。

在美国总统川普和一组中国调解人员的劝说下，东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席、马来西亚首相安华（Anwar Ibrahim）出面斡旋，泰柬双方达成停火协议。

根据该协议，双方先实施停火，随后敌对地区指挥官会晤，之后国防官员在吉隆坡举行为期3天的会谈，双方于今天发表联合声明。

声明中表示：「双方同意全面停火，涵盖所有类型武器，包括不得锁定对方的平民、民用设施以及军事目标进行攻击，在任何情况及任何地区皆不得违反。」

「本协议在任何情况下均不得违反。」

在停火协议生效的最初几天，泰国与柬埔寨互指对方违反协议在两国长达800公里边界上制造小规模冲突，不过冲突很快就减少了。

根据泰国国防部副部长纳塔蓬（Nattaphon Narkphanit）与柬埔寨国防部长狄西哈（Tea Seiha）签署的联合声明，双方同意继续冻结边境部队的调动与巡逻行动。

狄西哈在记者会上说：「我们在此就具体的停火安排达成共识，以停止流血冲突，减少两国士兵和平民的苦难。」

根据这项联合声明，双方将于1个月内再度举行会谈，双方也同意「避免散布虚假资讯或假新闻，以缓和紧张情势」。

纳塔蓬则告诉媒体：「为让今天的讨论取得具体成果，双方必须展现合作与诚意。」