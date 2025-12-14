泰柬边境冲突进入第2周 泰国否认川普停火说

afp_tickers

（法新社柬埔寨班提米安夏省14日电） 在泰国否认美国总统川普声称已达成停火协议，以停止这场致命冲突的说法后，柬埔寨与泰国边境冲突再起，于今天进入第2周。

官员表示，这场冲突源于两国800公里长的殖民时期边界争议，至今已造成约80万人流离失所。

63岁的李普（Sean Leap）今天在柬埔寨边境省份班提米安夏省（Banteay Meanchey）的一处疏散中心，接受法新社访问时表示：「我已经在这里6天了，战斗仍在持续，我感到很难过。」

他说：「我希望战斗能停止。」并补充表示，他担心自己的家园和牲畜。

官员表示，这场冲突造成至少25人死亡，其中包括14名泰国士兵和11名柬埔寨平民。

双方互相指责对方挑起冲突，各自声称是出于自卫，并互控对方攻击平民。

川普先前曾支持停火及后续协议，他12日表示，这两个东南亚邻国已同意停止交火。

但泰方领导人随后表示并未达成任何停火协议，且两国政府今天上午均表示冲突仍在持续。

泰国国防部发言人表示，柬埔寨在夜间向多个边境省份进行炮击与轰炸。

与此同时，柬埔寨国防部发言人表示，泰国自午夜以来持续向边境地区发射迫击炮和炸弹。