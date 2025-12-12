泽伦斯基将赴柏林会欧洲领袖 聚焦俄乌和平谈判进展

（法新社柏林/巴黎12日电） 德国政府发言人今天指出，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日将前往柏林会晤多位欧洲领袖，以及欧盟（EU）与北约（NATO）首长，聚焦俄乌和平谈判进展。

德国政府发言人科内留斯（Stefan Kornelius）表示，泽伦斯基将出席一场商务论坛，并与德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）讨论「乌克兰和平谈判的进展」。

他在声明中说：「当天晚上，几位欧洲国家和政府领导人，以及欧盟与北约首长，都将加入会谈。」

英国政府官员指出，首相施凯尔（Keir Starmer）将出席这场会谈。

这次会面是近期密集外交的一环，焦点围绕在美国总统川普上月提出的俄乌终战计画。

乌克兰官员稍早表示，已向华府提交一份更新版的和平计画草案，内容基于川普最初提出的28点方案。

法国总统府今天指出，欧洲国家及乌克兰正对俄罗斯占领的乌东地区进行任何谈判之前，要求美国提供「安全保证」。

法国总统府称，「任何针对具争议性领土问题达成协议前，我们需要充分了解欧洲和美国能给予乌克兰安全保证的内容。」（编译：徐睿承）