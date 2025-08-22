泽伦斯基控俄罗斯避举办和谈 无意结束战争

（法新社基辅22日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天指控，莫斯科刻意推托他与俄罗斯总统蒲亭的会面，尽管美国主导安排峰会以结束战争。

美国总统川普正积极推动泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与蒲亭（Vladimir Putin）坐上谈判桌，以终结俄罗斯对乌克兰长达3年半的侵略战争。

然而，尽管川普15日曾在美国阿拉斯加州会晤蒲亭，并于18日分别与泽伦斯基及欧洲领袖会面，但和平协议迄未出现实质进展。

泽伦斯基表示，俄方正试图规避会谈。他在晚间谈话中说：「坦白说，俄罗斯释出的讯号令人难以接受，他们根本不打算结束战争。」

泽伦斯基先前表明，他愿意与蒲亭会面，但前提是盟友同意提供乌克兰安全保障，以在停火后吓阻俄罗斯再度发动攻击。他并强调，会谈应在「中立的」欧洲国家举行，排除了在莫斯科举办疯会的可能性，并拒绝由中国协助保障乌克兰安全的构想。

俄罗斯则反击称，乌克兰似乎对「长期」和平没有兴趣，并指控基辅寻求的安全保障与莫斯科的要求不符。

川普则告诉美国右翼媒体「新闻头条」（Newsmax），他已设定2周期限评估和平协议的可能性，若谈判破局，华府「可能需要采取不同方针」。