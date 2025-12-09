泽伦斯基称近期向美国递交修订版俄乌终战方案

（法新社罗马9日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他与欧洲盟国商议制定下一步行动后，计划「近期」向美国递交修订版俄乌终战方案。

美国总统川普（Donald Trump）正施压基辅接受华府提出的一项协议，其初版内容因被视为太偏俄罗斯而让乌克兰与欧洲跳脚。

泽伦斯基近日与欧洲盟友会谈后于社群平台X发文说，「乌克兰与欧洲的内容现已更加完善，我们准备好向美国伙伴提出相关方案」。

被记者询及乌克兰是否已将这项计画送交美国，泽伦斯基回答说：「我们今天（9日）正在为此努力，明天（10日）将继续努力。我认为我们明天就会提交。」

泽伦斯基稍早表示，「准备在近期向美国递交修订版文件」。

川普日前指责泽伦斯基未阅读美方提出的最新方案，并在美国政治新闻网站POLITICO今天刊出的访谈中指称，俄罗斯在这场冲突中「占上风」。

他还指控基辅「利用战争」当理由不办选举。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，基辅因实施戒严令延后举行选举。

泽伦斯基8日表示，原本美方提出的28点方案，经过周末乌美谈判后缩减为20点。

他指出，领土问题和国际安全保证是症结所在，「我们会考虑割让领土吗？根据乌克兰法律、宪法以及国际法，我们在法律和道义上都没有权利这么做」。