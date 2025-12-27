泽伦斯基赴美过境加拿大 将与欧盟领袖视讯会谈

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅27日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天前往美国途中表示，他将在加拿大停留期间与欧盟领袖视讯会谈，随后再与美国总统川普会面。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）透过通讯软体向记者表示：「我们目前正搭机前往美国佛罗里达州。途中会在加拿大停留，届时我将与加拿大总理卡尼（Mark Carney）会谈，并计画与欧洲领袖线上会议。」

泽伦斯基计划于28日在佛罗里达州与川普讨论领土问题，这是结束俄乌战争谈判的主要障碍。

泽伦斯基在WhatsApp的媒体聊天群组中透露，乌克兰与美国间的安全保证协议「几近完成」，而20点和平计画的草案也已完成90%。

泽伦斯基告诉美国新闻网站Axios，美国提供了一份为期15年、可续签的安全保证协议，但基辅方面希望期限能更长。

另外，在川普和泽伦斯基会谈前，俄罗斯今天以无人机和飞弹对乌克兰首都基辅及其郊区发动猛烈攻击，造成1名女性丧生、20多人受伤，数十万人在严寒中供暖和电力为之中断。

对于俄罗斯的攻击，泽伦斯基说，俄军「无意结束战争，并试图利用各种机会，让乌克兰承受更大苦难，同时加大对世界其他国家的压力」。