泽伦斯基赴美28日会川普 俄批乌搅黄和平方案

（法新社基辅26日电） 乌克兰总统泽伦斯基预计28日在佛罗里达州与美国总统川普会面。俄罗斯今天指控泽伦斯基及其背后撑腰的欧洲企图「破坏」美国所斡旋的停火计画。

当前川普正加紧努力想终止自2022年2月以来造成数万人死亡、欧洲自二战以来最严重冲突的这场俄乌战争，他将于28日与泽伦斯基讨论新修改的和平方案。

根据泽伦斯基本周透露的细节，这项20点计画盼让战事冻结于目前俄乌双方的接触线，同时让乌克兰从东部撤军，并有可能在该区建立非军事化缓冲区。

会谈前夕，法新社记者于基辅听到多起巨响，当局警告可能发生飞弹攻击。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上说：「首都出现爆炸，防空部队正执行任务。请待在避难处！」

乌克兰空军则发布全国空袭警报，表示无人机和飞弹正飞临包括基辅在内的多个地区。

泽伦斯基办公室稍早表示，与川普的会面预定28日在川普于当地有寓所的佛罗里达举行。

但川普在接受美国媒体Politico访问谈到泽伦斯基计画时却说：「只要我不点头，他就什么都没有，所以就看看他能拿什么来。」

泽伦斯基表示，他今天与北约秘书长吕特（Mark Rutte）、德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）以及多位欧洲领袖通话。

俄罗斯则在美乌佛罗里达会谈前表达反对基辅修改后的计画。

克里姆林宫表示，外交政策顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）已与美方官员电话会谈，副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）则批评泽伦斯基的立场。

雷雅布可夫在俄罗斯电视节目中说：「我们能否最终推动并达成协议，将取决于我们自身的努力，以及对方的政治意愿。尤其是在基辅及其金主（欧盟内反对俄乌和平的成员）加紧努力破坏协议的情况下。」

他表示，泽伦斯基修改后的方案「已完全背离本月美俄官员联系时所拟定的要点」。