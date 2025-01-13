洛杉矶警局：歹徒假扮消防员行窃遭逮

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（法新社洛杉矶12日电） 洛杉矶地区遭恶火吞噬的同时，警方逮捕20多人，其中包括这名涉嫌入侵者。许多被迫撤离的居民忧心忡忡，担心家园的安危。

洛杉矶郡警长鲁纳（Robert Luna）表示，他的部下在太平洋断崖大火（Pacific Palisades Fire）撤离区域拦下该名男子。撤离区域涵盖了马利布。

鲁纳在记者会上表示：「我看到一个看起来像消防员的先生，因为他坐着，所以就问他还好吗？」

「我当时不知道（当局）已经将他上铐，准备将他交给洛杉矶警局。因为他穿得像个消防员，结果不是。他刚刚被抓到闯入一户人家行窃。」

洛杉矶警局（LAPD）警长麦唐纳（Jim McDonnell）表示，调查人员发现，这名男子是驾车在满目疮痍社区中巡视的3人之一。

在太平洋断崖和艾塔迪那（Altadena）周围的灾区，已经实施夜间宵禁，两场大火在当地摧毁了整个社区。

市政府和郡政府官员一再警告，任何人在晚上6时至早上6时之间出现在撤离区域，都会被逮捕。

麦唐纳表示，对于那名假装成救援人员欺骗受害者的男子，可能会加重处罚。

洛杉矶周边多个灾区，总面积达1.6万公顷，目前仍有超过10万人未能返回家园。这场大火已造成至少24人丧生，还有更多人下落不明，并且焚毁1万2000多栋建筑，其中包括数百栋住宅。