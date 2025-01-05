五分钱，在瑞士遭人嫌

5分瑞郎：之所以决定用现在的黄色铜铝材料取代白色铜镍合金，是因为人们需要更好地区分5生丁和50生丁瑞郎硬币。 Keystone / Gaetan Bally

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“瑞士人爱钱，生活在瑞士的人也有钱”-这是关于瑞士的两大刻板印象。如果说后半句与事实出入很大的话，前半句似乎更为有据可循：特别是在“把钱(瑞郎)视为一种物品”的情况下。

在瑞士，每一版新纸币都会引起广泛的讨论，而瑞士国家造币厂Swissmint也总会在其网站上细致入微地介绍与纸币制作相关的轶事。这些都证明了“瑞士人爱(好)‘钱’”这一点。

5瑞郎硬币直径31.45毫米，厚2.35毫米，重13.2克。 Keystone / Gaetan Bally

但不得不说的是，并非所有瑞士硬币和纸币都享有同等的声誉。5瑞郎硬币无疑是瑞士的“钱币之星”：上面铸有牧羊人(不是威廉·泰尔哦！)侧颜，脸上带着自知身价的得意之色。5瑞郎也是一枚大得近乎夸张的硬币，就算与金币一起放在海盗的宝藏箱里也不会显得突兀。但是，对普通人来说，即便有最大号的钱包，也放不了几枚5瑞郎硬币。

至于1000瑞郎纸币：这一世界上面值最高纸币的神秘光环自不必多说。1000瑞郎纸币的发行量并不大，但其价值却占瑞士流通纸币总价值的57%。即使时常有人指摘，1000瑞郎纸币为洗钱提供了便利(一个装满1000瑞郎纸币的公文包，其“内涵”相当于五个装有200欧元纸币的包），但废除1000瑞郎纸币的尝试从未成功过。

在当前流通的纸币版本中，老版名人肖像被不同姿态的手所取代。 Keystone / Gaetan Bally

另外值得一提视为是“非典型”的半瑞郎硬币。请注意：不是50 生丁，是半个瑞郎-又小又薄的硬币上刻的可是“ ½ Fr”哦。

即使是乍一看最不起眼的10生丁硬币，也在2021年声名鹊起：作为最古老的原始流通硬币，它被载入吉尼斯世界纪录。自1879年以来，该面值硬币一直以同样的方式铸造，最初的模本延续至今。

连发行方都嫌弃

当然，除了上述“光鲜成员”之外，瑞士钱币中还有一位“众人嫌”-那就是5生丁硬币。别看它面值最小，却独享着其他硬币没有的金色涂层。但这也并未帮它“转运”。它遭人嫌弃的原因无疑是缺乏实用性。自动售货机不接受这种硬币，如果在超市排队结账时，浪费时间一枚枚数5分硬币，人们也会斜眼相向。孩子们倒是还喜欢它们，但除了金闪闪的颜色之外，5分硬币确实没什么“过人之处”了。

然而，目前瑞士5分硬币的流通量为13.4亿枚，比十年前还增加了25%。这一增幅没有任何一种瑞士货币可以比肩。这无不令人惊讶，尤其是在无现金支付的时代。其中缘由？

正因不实用，才大量制造

其他硬币很容易通过商店重新融入货币圈，而5分硬币则注定要么悲催地待在抽屉里积灰，要么躺在儿童”收藏家”的钱罐里，要么沦为游客的口袋里不值一提的纪念品。总之，5分硬币们就这样无声无息地被“相忘于江湖”。

正因如此，才需要它们重新进入流通。2024年，瑞士造币厂共将生产2600万枚5分硬币，生产一枚硬币的成本为4.8生丁。有趣的是：2023年，5生丁硬币的制造成本超过了其面值，达到每枚6.9生丁。

要和5分硬币说再见了吗？

基于上述原因，一部分人支持取消5分硬币。

在政治层面上，上一次就这此问题进行讨论是在十年前。当时联邦议会国民院提出了一项相关议员动议，得到了瑞士经济联合会(economiesuisse)和瑞士联邦铁路公司(SBB)的支持。但消费者保护组织因为担心出现“四舍五入”的涨价而持反对观点。该动议最终被否决。

目前，瑞士只有36%的日常交易仍以现金形式进行，而这一比例在2017年为还高达70%。有鉴于此，取消5分硬币的讨论有望很快被再次提上议事日程。

不管怎样，考虑到政界的拖延(政治家们可能有更重要的问题要处理)和部分商业部门的抵制，5分硬币可能还要在瑞士人家的抽屉里躺上很长一段时间 。

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(编译自法语：郭倢/xy)