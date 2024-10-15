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五张图表：瑞士人最爱移民去哪里？

瑞士统计局数据显示，每年约有3万瑞士人移民国外。
瑞士统计局数据显示，每年约有3万瑞士人移民国外。 Keystone / Urs Flueeler

越来越多的瑞士人在国外生活，除了红底白十字的瑞士护照之外，他们通常至少还持有一本其他护照。这些海外瑞士人是谁？他们青睐哪些移民目的地是哪儿？我们的五张图表为您详述一切。

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我擅长讲故事，以及从数据和统计资料中发掘瑞士乃至世界各地发生的事件。我多年前移居瑞士，曾在瑞士广播电视(RTS)担任多媒体记者。

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在过去10年间，平均每年约有3万瑞士人移居国外，截至2023年底，共有超过81.34万瑞士人生活在瑞士境外，人数几乎占瑞士人口的11%。

这一数字比10年前增加了8.1万人，比1993年更是多了30.9万人。仅在 2022年至2023年期间，就有近13’400名瑞士人加入了侨民行列，除非洲移民人数保持恒定外，瑞士在各大洲的移民人数均有所增加。

瑞士人侨居海外只是上述数字增长的一部分原因，瑞士籍儿童在国外出生以及外国人入籍也是海外瑞士人人数量增长的原因。

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近三分之二的海外瑞士人居住在欧洲

约64%的海外瑞士人移民欧洲其他国家，其中以邻国为主(法国的瑞士移民最多，有20.93万人，其次是德国和意大利)。

除欧洲外，瑞士最大的海外侨民社区在美国(8.37 万人)，总计近四分之一的瑞士侨民生活在美洲大陆。

阿根廷是拥有瑞士移民最多的拉丁美洲国家(15’100人)，紧随其后的是巴西和智利。在亚洲，最大的瑞士人移民目的地国是以色列(23’700人)，之后是泰国。在大洋洲，瑞士人主要集中在澳大利亚(26’400人)。至于非洲大陆，南非(7’700人)的瑞士移民最多。

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海外瑞士人中，女性更多

移居国外的瑞士女性人数略多于男性(女性占54%，男性占 46%)。而这种情况适用于在所有拥有大量瑞士侨民的国家。

梵蒂冈可谓是一个“显眼”的例外：那里的137名瑞士侨民几乎都是男性，因为教廷瑞士卫队是一支全部由男性组成的军事队伍。

大多数海外瑞士人(56%)处于工作年龄。除此之外，约五分之一的人年龄在18岁以下，近四分之一人在65岁或以上。近年来，老年公民是海外瑞士人中数量增长最快的群体(2022至2023年的增幅达到4%)。

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年龄金字塔的两端

在瑞士人聚居的国家中，泰国、葡萄牙、西班牙和南非的老年人比例较高。海外瑞士人的平均年龄为43岁，而泰国瑞士移民的平均年龄则达到了55岁。

相比之下，以色列是迄今为止最年轻的瑞士侨民社区：那里的瑞士移民中，几乎一半都是未成年人。该国瑞士侨民的平均年龄为27岁。去年，该国海外瑞士人数量增长最多，在2022年至2023年间增加了833人(+3.6%)-据瑞士联邦统计局分析，这主要是源于当地瑞士籍儿童的出生。

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四分之三的海外瑞士人拥有不止一个国籍

四分之三的海外瑞士人除瑞士国籍外还持有一本或多本其他护照。不过，此比例因居住国不同而有很大差异。泰国的瑞士移民中，单一国籍的比例最大。相反，几乎所有居住在阿根廷的瑞士侨民都拥有多个国籍。

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(编译自法语：郭倢/dh)

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