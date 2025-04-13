北京香格里拉大酒店的瑞士掌舵人

自1987年起，Carlo Schmed一直生活在中国。 Shangri-La Pechino

北京香格里拉大酒店总经理谢明德，本名Carlo Schmed，来自瑞士提契诺州。他的父亲在瑞士经营酒店，他算是子承父业，但他的“业”不在瑞士，而在中国。自1987年起，谢明德一直生活在中国。来听听他的故事。

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我走进饭店，一眼就看到一位身着深色西装、打着蓝色领带的优雅男士在大堂中央等着我。他就是瑞士人谢明德，北京香格里拉大酒店的总经理。他的父母在瑞士也曾经营一家酒店，他在那里迈出了职业生涯的第一步。

谢明德在中国的鱼子酱养殖场捕捞鲟鱼。 Carlo Schmed

谢明德出生于位于瑞士提契诺州Vallenmaggia山谷的Ponte Brolla村。从酒店管理学校毕业后，年纪轻轻的他就离开了瑞士。先是在开罗工作，后来，怀着探索世界的愿望，他将目光投向了东方。“我曾在书上看到，亚洲的酒店业更为发达，服务水平更高。为了更进一步，去亚洲的五星级酒店体验是很有意义的事。”他坦言。于是，1987年10 月，为了半岛集团酒店的一项工作，他第一次来到了北京。

快速发展的国家

20世纪80年代末，谢明德初次见到的中国与今天的中国不可同日而语。那时，街上到处都是自行车，汽车很少见，去往中国必须转经香港。但在1989年天安门事件过后，一切都开始发生变化，往返欧洲的直飞航班也随之开通。

“令我印象深刻的是中国飞速的发展，我也参与其中。每次回到瑞士，我都会感慨：中国与我童年小镇的节奏呈现强烈对比，在我的家乡，什么都不会变。回到提契诺州，我有一种回家的感觉，但过了一段时间，我又开始想念中国的交通、人际交往以及应用软件带来的便利。我已经五年没用过现金了！在北京，时刻发生着什么。而我的村庄则凝固般的安静，让我有一种与世隔绝的感觉。在中国，你永远不会感到孤独，你总是被人们包围着。”谢明德描述道。

中国的”瑞士式好客“

谢明德将自己在家族企业中学到的经验运用到中国的工作中。“我父母很重视同客户的直接沟通。通过交谈，了解后者的习惯。只有这样，才能建立信任关系。我从小就和客人打交道，与他们交谈，了解他们的习惯，知道他们什么时候会再来。如今竞争激烈，顾客有了更多的选择。他们会选择去有熟识的厨师、经理和员工的酒店。”谢明德解释道。

如今，中国酒店业突飞猛进。大型国际连锁酒店面临着本地集团日益激烈的竞争。谢明德回忆说，刚来中国时，许多酒店经理和厨师都是外国人。但现在不同了：在中国酒店，厨师、员工和管理层几乎都是中国人。除了北京，他还在香港、成都、重庆和广州工作过。

谢明德在北京香格里拉大酒店的工作照。 北京香格里拉饭店

零障碍

北京香格里拉大酒店现有750名员工，谢明德每天要直接与15名部门经理打交道。“他们都是勤奋工作的人，不完成工作是不会离开的。他们对工作充满热情，兢兢业业。”谢总经理介绍道。这位来自瑞士提契诺州的酒店管理者认为，在亚洲经营业务比在欧洲或美国容易得多-尤其是当说到官僚主义和行政管理时。

年轻一代的中国人也与他们的长辈不同，他们更加开放，喜欢和外国人接触。“起初，并不容易交到朋友，大家都很疏远。如今，周围的人更加开放，交朋友容易多了。我有几个中国朋友：他们邀请我去他们家做客，一起吃饭。再也没感觉到障碍。”谢明德说。

谢明德在长城上的自拍。 Carlo Schmed

谢明德是个精力充沛的人：他喜欢旅行，喜欢体验新事物。“我和朋友一起尝试新的餐厅和俱乐部。我爱参观老城区，夏天我们在长城上野餐和烧烤。我喜欢观察新事物，最重要的是，我喜欢开拓新思路，并在我酒店的工作中付诸实践。”

正确的决定

把他留在中国的还有安全感和无尽的美食。“中国什么都有：山、海、文化、大都市。无论预算多少，你都能享受生活，甚至每晚都能去餐馆吃饭。一切都可以在网上找到。”他说。谢明德承认，自己完全适应了这种生活方式，已经无法离开。

他也想念瑞士，那里的朋友、时令产品、星空和大自然。“在家乡，几公里距离外，就有不一样的风景和美食。在北京，你可以开几个小时的车，却仍然在同一个城市。”谢明德笑道。他每天都与远在瑞士的母亲联系。

他从未考虑过搬回瑞士。不过退休后，他希望能在瑞士和泰国两地居住。在告别之前，他向办公室窗外望去，外面就是酒店的内院，灵感来颐和园。“如果我留在家乡的村庄，现在会是什么样子？我经常问自己这个问题。有一点可以肯定：如果那样，我永远不会有现在这么多不可思议的经历。我觉得自己非常幸运。”

(编译自法语：郭倢/xy)