瑞士国籍：“得而复失”和“失而复得”的故事

瑞士可以“戴在胸前”，也可以“放在心上”。 Keystone

瑞士国籍并非对所有人来说都是“终身制”的。许多海外瑞士人都失去了瑞士国籍-这源于以往的国籍规定，而且常常发生在不知不觉中。瑞士资讯swissinfo.ch搜集了海外瑞士人后裔的见证，他们的故事足以证明，丧失瑞士国籍会给当事人和家庭造成多深的影响。

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一日瑞士人，终生瑞士人。这可不一定！很多人无法想象，瑞士国籍其实并非总能终身享有。出于不同原因，人们可能自愿或被迫失去瑞士国籍。

对于许多生活在海外的瑞士人来说，这是已经发生的事实。

瑞士资讯swissinfo.ch向海外瑞士人社团征询个人故事，希望了解他们获得或失去瑞士国籍的经历。在过去几个月里，我们收集到了很多反馈，其中包括来自世界各地的几十个亲身见证。

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跨国结婚，丢掉国籍

许多瑞士女性因与外国人结婚而失去了瑞士护照。直到1952年，婚姻法规定嫁给外国人的瑞士女性将不可挽回地失去其国籍。1952年到1992年间，只要这些女性主动提交保留国籍的声明，她们便不会失去国籍。然而，许多”外嫁”的瑞士女性并不知晓这一声明义务。

“我们姐妹四个原来都有瑞士护照。我因为和智利人结了婚，所以不再有瑞士国籍。我是家里唯一失去国籍的人。”Carla R. 这样写道。用户“Mollysuisse”的母亲也有同样的遭遇：”我母亲出生在美国，父母均是瑞士公民。1991年，她和美国人结了婚，在不知情的情况下失去了国籍。直到2010年，”Mollysuisse”的母亲才知道自己已不再是瑞士承认的公民，但10年的“国籍恢复期”已过，想补救也为时已晚。

还有一些人要相对幸运一些，他们要么对现行《国籍法》比较了解，要么在国籍被撤销后，又成功恢复了瑞士籍。Lucia Chaves Minnig在哥伦比亚生活的母亲就是其中一员：”我母亲嫁给哥伦比亚人后失去了瑞士国籍。但许多年后，她成功恢复了国籍。我希望想加入瑞士国籍的兄弟姐妹也如尝所愿。”

用户“Bellarivaca”写道：“我很幸运，一位在瑞士大使馆工作的女士提醒我，如果我与外国人结婚，必须在领证前提出保留瑞士国籍的申请。”

现行制度下，哪些人可能会失去瑞士国籍？ 在下列四种情况下，一个人有可能失去自己的瑞士国籍： – 过期：在瑞士以外地区出生、父母中有一人持瑞士护照、本人同时拥有瑞士及另一国国籍的人士，在年满25周岁后，其瑞士国籍会自动失效。若不想失去瑞士国籍，当事人必须通知驻外国或在瑞士境内的有关部门，或递交书面声明表示愿意保留瑞士国籍。 – 放弃：所有居住在海外、且持有瑞士及另一国国籍的人士可以向所在国的瑞士使领馆提交放弃瑞士国籍申请。 – 取消：若一个人在申请入籍程序中做过欺骗性的声明或隐藏过重要事实，那么在获得瑞士身份的八年之内，其瑞士国籍有可能被取消。 – 收回：如果一位双国籍人士的行为严重侵害了瑞士的利益和名誉，则其瑞士国籍有可能被收回。这种可能性只出现在情节严重的案例中，例如当事人因战争罪或恐怖主义罪行等被判刑。

现行制度下，如何恢复瑞士国籍？ 一个人曾经拥有瑞士国籍，但因过期、放弃或与外国公民结婚而失去瑞士籍，那么此人可以要求恢复瑞士国籍。 如果失去瑞士国籍发生在十年之内，则无论当事人住在瑞士或是国外，都可以提交恢复国籍的申请。如果已超过十年期限，那么只有在瑞士合法连续居住了至少三年的人才可以提交申请。 如果申请恢复国籍的人在瑞士居住，那么她/他必须证明自己成功融入当地社会；如果此人住在国外，那么必须证明自己与瑞士有密切的联系。

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瑞士国籍，遥不可及

许多瑞士公民的后代(大多来自南美洲)见证说，他们从未拥有过瑞士国籍。事实上，他们的祖辈也从未在领事馆为他们的出生做过报备。

来自巴西的Eduardo Amstalden写道：“很可惜，由于当时的种种困难，我的祖辈没有在子女出生后去瑞士领事馆登记。”来自阿根廷的Ana Ubelarte猜测了集中可能的原因：“也许是因为缺乏信息，或者是移民生活条件艰苦，也有可能是因为去阿根廷的人口管理中心路途太远。”

部分一代海外瑞士人事后成功恢复了国籍，但对于他们的子女和孙辈来说，想获得瑞士护照的机会则往往“失不再来”。来自秘鲁首都利马的Freddy写道：”我父亲被确认恢复瑞士国籍后，瑞士当局也给我母亲办法了国籍，但我和兄弟姐妹的入籍申请却遭到拒绝，因为我们当时已经成年。”

相关内容 讨论 提问者： Melanie Eichenberger 你是怎么得到或失去瑞士护照的，这又对你的生活产生了什么影响？ 改变国籍对你的生活产生了怎样的影响？告诉我们你的故事。 参与讨论 123 赞 查看讨论

历史原因

1900年左右，如果瑞士公民移居到不允许双重国籍的国家，在移民时就必须放弃瑞士国籍。

巴西人João Gabriel Schelck的祖辈就属于这种情况：”我的曾祖父从瑞士移民到巴西后，我的家族就失去了瑞士国籍。当时的巴西国王约翰六世(Dom João VI)需要劳动力，因此与数十名瑞士人签了合同，条件之一是这些人需放弃瑞士国籍，成为巴西人。

没有护照，没有根

所有这些个案都有着一个共同之处：丧失或无权获得瑞士公民身份所带来的、巨大的情感冲击。国籍不仅仅是官方身份的问题，对许多人来说，它还意味着“无根可寻”的深层不公。

“虽然我有一半瑞士血统，但对于瑞士来说，我就是一个彻头彻尾的外国人，”来自阿根廷的用户“swissjav”写道，”这让我很难过，因为我为自己的祖籍和根基感到自豪，我一直在尽可能展示我父辈的文化。”

Karen Kuffer也有同感，她写道：”公民身份不仅仅是一份文件，远不止于此。”国籍代表着一个特定的政治社会对个人归属感的认可，绑定着权利和义务。许多瑞士人后裔对瑞士的情感和文化依恋是无法用一份世代沿袭证明来取代的，Kuffer表示。

入籍，得利？

这些国外的瑞士人后裔是不是只想从瑞士社会制度中获益？这一质疑被海外瑞士人群体坚决驳斥。用户“descendientesuizos”写道：“说我们保留国籍是出于物质原因，这是极大的偏见和无礼的判断。”

Ana Uebelhart的曾祖父是移民阿根廷的瑞士公民。这位现居加拿大的瑞士人后裔写到：“我的动机不是经济利益或好处，我只是想让理应属于我的国籍得到承认。”而阿根廷人Silvana Thalmann也同样回应道： “作为瑞士公民的孙女，我并不想寻求利益。我是一名受过良好教育的专业人士。”

Karen Kueffer认为，在一个互连性日益紧密的世界里，血统主义(即以自然人的血统关系为标准确定其原始国籍，是由亲子遗传而取得国籍的法律原则)不是“吸血鬼的工具”，而是连接世代和文化的桥梁。“我们南美洲的瑞士移民后裔，不是在要求特权，”她写道，“而是在要求承认我们因继承而拥有的权利，以及对瑞士身份的热爱和贡献。”

欧洲以外地区海外瑞士人后裔的担忧在瑞士政界引起了回响。去年夏天，海外瑞士人后裔已向瑞士联邦国务秘书处提交了一份请愿书。

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联邦议会不久将就联邦院议员Carlo Sommaruga提出的一项议员动议展开讨论。该动议呼吁联邦委员会为不再拥有或从未拥有瑞士国籍的瑞士公民后裔增设就业居留许可特别配额。

关于“瑞士国籍的继承”的讨论仍在继续。

(编译自法语：郭倢/dh)

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