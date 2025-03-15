巴塞尔狂欢节-瑞士初春的疯狂
巴塞尔狂欢节是瑞士最大的狂欢节，2017年被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名单。每年迎来15'000-20'000国内外游客参与狂欢。我们跟着一支从斯特拉斯堡前来的瑞士侨民队伍，一起感受一下2025年的巴塞尔狂欢节的浓烈氛围。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
“斯特拉斯堡瑞士人俱乐部”在天才蒙蒙亮的时候，加入进巴塞尔狂欢节的Morgestraich灯笼游行队。或许有那么一刻，你会忽然迷失方向，受到人群的簇拥、感到饥肠辘辘，但内心的那股热情却一直在汹涌。
周一的凌晨3点，巴塞尔火车站-如果说往日早起的人在这里看到的都是些睡眼惺忪的人，那么在2025年3月10日这个星期一，在这里看到的则是一场名副其实的人潮移动。
每一列火车到达，就会有另一波人流涌入火车站，人流汇集，朝着一个共同的方向涌动-前往市中心。
是瑞士规模最大、最受欢迎的节日之一。每年在圣灰星期三之后的周一清晨4点开始，持续三天。
节日时间：巴塞尔狂欢节通常在复活节前的第四个星期三开始，持续三天。
活动内容：狂欢节的开幕式在凌晨4点举行，所有城市的灯光熄灭，成群结队的横笛演奏者和鼓手在小头灯的微光下演奏节日曲目。游行队伍会举着高达3米的透明灯笼，上面的图案反映着过去一年中的重要事件。
参与者：狂欢节吸引了15‘000到20’000名游客，每位参与者都会佩戴面具。人们穿着夸张的服饰，尽情享受节日的氛围。
特别活动：周一和周三的晚上，个人和小团体会在酒吧之间游荡，表演诙谐幽默的节目。周二晚上，戴着假面具的音乐家们会即兴演奏。
文化意义：巴塞尔狂欢节不仅是一个娱乐活动，更是展示瑞士文化和传统的重要平台。
资料来源：瑞士国家旅游局
四点整Morgestraich(灯笼队游行)准时开始，拉开巴塞尔狂欢节的帷幕。当地人口中的“drey scheenschte Dääg”(巴塞尔方言：最美的三天)。这三天是一年中的例外，往日宁静的街头，短笛口哨和鼓声不断，到处都能听到狂欢节乐团的演唱及脱口秀，用诙谐的视角讲解天下大事。
如果有人觉得太吵，唯一的选择就是逃离巴塞尔，到安静的地方躲一躲。
一个十余人的队伍聚集在巴塞尔火车站，他们稍稍远离了人群，一张烫金的A4纸上写着：“斯特拉斯堡瑞士人俱乐部”。
斯特拉斯堡瑞士人俱乐部主席塞巴斯蒂安·奥伯莱(Sébastien Oberlé)说：”为了准时到达，我们凌晨1点40分就在斯特拉斯堡上了火车。”这是自2023年以来，他们俱乐部第二次邀请其会员参加瑞士最大的狂欢节，该狂欢节于2017年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名单。“我们一直盼着能再次来到巴塞尔。”
这10个瑞士习俗被列入联合国教科文组织非物质文化遗产清单：
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“随心所欲”
裹着橄榄绿的冬装，肩上背着背包，斯特拉斯堡瑞士人俱乐部主席只差最后一步，就能开启今天的行程了：那就是买到“Blaggedde！”(狂欢节徽章)。
这种徽章是火车站大厅的焦点，狂欢团体的成员和街头商贩分布在入口大厅的五个显眼的位置上，以免人们看不到，更重要的是听不到他们。他们叫卖的就是这种：“狂欢节徽章！”
这其实是一种大点的胸针，每年都会根据相应的狂欢节主题重新设计。销售所得用于补贴狂欢节的小团体。狂欢节上任何不佩戴“徽章”的人都会遭到“白眼”，有时还会被撒纸屑(一种狂欢节上人手一包的彩色纸屑，巴塞尔人称之为“Räppli”)以示惩罚。
今年的“徽章”上是一个虚构的狂欢节人物，他结合了多种传统服饰和用具。这呼应了2025年狂欢节的口号“随心所欲”。狂欢节组织者写道：”这影射了当前关于人的自决权和相关性别问题。”
心系瑞士
凌晨3:30，从斯特拉斯堡过来的这支队伍拿到了徽章，并别在自己的外衣上，现在终于可以融入前往市中心的大军了。越靠近市中心，人就越多。8度的气温比往年要暖和一些，因此也把更多的人一大早就从床上吸引过来加入狂欢节的狂欢。
斯特拉斯堡瑞士人俱乐部的这个小分队里有瑞士人也有法国人，“我们欢迎所有人，无论是不是瑞士人，”奥伯莱说，他们决定在汤格利喷水池(Tinguely-Brunnen)边上等待灯笼游行队伍，“就像上次一样。”
玛丽-玫瑰·高丁-马卡布勒(Marie-Rose Gaudin-Macabre)是斯特拉斯堡瑞士人俱乐部的宣传负责人，与两年前一样，她组织了今天的这次活动。
这位身材娇小、头发蓬乱、戴着一副大黑框眼镜的女士说：”这样的活动对我能保持与瑞士的联系非常重要。”由于斯特拉斯堡距离巴塞尔很近，她可以让俱乐部成员看到瑞士交通的便利，不必长途跋涉就能享受瑞士的风土人情。
奥伯莱也是同样的看法：”我们希望能与瑞士的文化和生活保持关联，让瑞士留在我们的心中。”俱乐部成员都很喜欢这种关联。“几年前，我们本想定期乘坐巴士前往瑞士的城市参观博物馆。但遗憾的是，费用有点高，所以我们就选择一些规模较小的活动，比如巴塞尔狂欢节。”
的确，从投入的精力和费用上来看，这是小一些。从斯特拉斯堡有一列专列直达巴塞尔。不过，对巴塞尔当地人来说，用“小”来形容他们的狂欢节，那可是一种伤害，甚至比不佩戴狂欢节徽章，来得更糟。
灯笼队，前进，前进
凌晨3:59一切忽然静止，万籁俱寂，人们屏住呼吸，紧张情绪蔓延开来。人们纷纷掏出手机。当市中心的所有灯光在四点钟准时熄灭，狂欢者们迈出了他们游行的第一步时，人们才终于松了一口气。有人开始鼓掌，但大多数人就像斯特拉斯堡瑞士人俱乐部的人一样：站在原地，让自己被卷入人群。
据官方统计，今年约有11’5000人参加巴塞尔狂欢节，但非官方数字可能更高。灯笼上的图案有的五彩缤纷、有的阴森恐怖，代表着各个参加游行的小团体选中的主题，游行队伍鱼贯从观众身边走过。
今年各个狂欢节小分队所选的主题从世界大事到地方政治不一而足：这里是魔鬼牵着印有普京和金正恩面孔的木偶；那里是骷髅与红裙女子共舞；在一个被白布覆盖的人物上方，用红字写着法语“J’accus”（我控告）-这是对遭丈夫下药性侵的法国女性吉赛尔·帕里寇(Gisèle Pelicot )案件的影射，也是对滥用权力和暴力的警示；瑞士财政部长伊丽莎白·鲍梅-施耐德(Elisabeth Baume-Schneider)也出现了，她坐在装满金条的浴缸里；Nemo更是为赢得瑞士欧洲电视大奖赛而翩翩起舞。
巴塞尔狂欢节，灯笼游行队伍举着高达3米的灯笼从人们身边走过，灯笼上的图案与一年中发生的国际、国内事件有关。
“面粉汤是什么？”
5:15， 10个人的小分队现在只剩下4人。斯特拉斯堡瑞士人俱乐部遭遇了所有在大型活动中不可避免的命运，“团队成员损失了一半”。所以是时候去“钥匙行会”(过去瑞士有许多这样的行会)那边的饭店里歇个脚了。
菜单被翻了个底朝天，什么“Schänggeli”(巴塞尔方言，炸面包)、“Kääskiechl(奶酪饼)”或“Zibelewaie”(洋葱饼)等词搞得人晕头转向，这些就连讲德语的人都不一定能搞懂的东西，对于说法语的人来说更是一头雾水。
问来问去-炖牛肉没了，香肠也卖光了-能选的只有巴塞尔狂欢节的传统菜肴：面粉汤。
天色逐渐亮了起来，一些单独的小队伍在街上游荡，他们敲锣打鼓，仿佛想要延续狂欢节的喧嚣。
那么给人留下印象最深的是什么？奥伯莱说：”我个人最喜欢的是这那个特别的‘Charivari’(狂欢节上的说唱表演)。”
对于高丁-马卡布勒来说，最难忘的是那个时刻：”当所有灯光都熄灭，一片寂静时，那种独一无二的感觉。让人仿佛来到另一个世界，置身于自己的宇宙中，忘记一切。”
然而，他们并不想忘记来巴塞尔的第二大目的：购物。高丁-马卡布勒说：”这也是我们喜欢来这里的另一个原因，我们在这里购买瑞士传统菜肴和特产，如火锅奶酪或土豆金丝饼(Rösti)。 第一批商店即将开门，他们已经迫不及待地要去找瑞士特产了。
大街上现在就那些骑着自行车在人群中穿梭的人显得比较匆忙，他们有的在回家的路上，有的在上班的路上。
(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)
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