巴塞尔狂欢节-瑞士初春的疯狂

四点钟灯笼队游行开始的时候，市中心的所有灯光都会熄灭，只有灯笼的光芒隐隐闪烁。 Keystone / Georgios Kefalas

巴塞尔狂欢节是瑞士最大的狂欢节，2017年被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名单。每年迎来15'000-20'000国内外游客参与狂欢。我们跟着一支从斯特拉斯堡前来的瑞士侨民队伍，一起感受一下2025年的巴塞尔狂欢节的浓烈氛围。

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“斯特拉斯堡瑞士人俱乐部”在天才蒙蒙亮的时候，加入进巴塞尔狂欢节的Morgestraich灯笼游行队。或许有那么一刻，你会忽然迷失方向，受到人群的簇拥、感到饥肠辘辘，但内心的那股热情却一直在汹涌。

周一的凌晨3点，巴塞尔火车站-如果说往日早起的人在这里看到的都是些睡眼惺忪的人，那么在2025年3月10日这个星期一，在这里看到的则是一场名副其实的人潮移动。

每一列火车到达，就会有另一波人流涌入火车站，人流汇集，朝着一个共同的方向涌动-前往市中心。

巴塞尔狂欢节 是瑞士规模最大、最受欢迎的节日之一。每年在圣灰星期三之后的周一清晨4点开始，持续三天。



节日时间：巴塞尔狂欢节通常在复活节前的第四个星期三开始，持续三天。

活动内容：狂欢节的开幕式在凌晨4点举行，所有城市的灯光熄灭，成群结队的横笛演奏者和鼓手在小头灯的微光下演奏节日曲目。游行队伍会举着高达3米的透明灯笼，上面的图案反映着过去一年中的重要事件。

参与者：狂欢节吸引了15‘000到20’000名游客，每位参与者都会佩戴面具。人们穿着夸张的服饰，尽情享受节日的氛围。

特别活动：周一和周三的晚上，个人和小团体会在酒吧之间游荡，表演诙谐幽默的节目。周二晚上，戴着假面具的音乐家们会即兴演奏。

文化意义：巴塞尔狂欢节不仅是一个娱乐活动，更是展示瑞士文化和传统的重要平台。 资料来源：瑞士国家旅游局

四点整Morgestraich(灯笼队游行)准时开始，拉开巴塞尔狂欢节的帷幕。当地人口中的“drey scheenschte Dääg”(巴塞尔方言：最美的三天)。这三天是一年中的例外，往日宁静的街头，短笛口哨和鼓声不断，到处都能听到狂欢节乐团的演唱及脱口秀，用诙谐的视角讲解天下大事。

如果有人觉得太吵，唯一的选择就是逃离巴塞尔，到安静的地方躲一躲。

一个十余人的队伍聚集在巴塞尔火车站，他们稍稍远离了人群，一张烫金的A4纸上写着：“斯特拉斯堡瑞士人俱乐部”。

就连灯笼游行队伍中的人也拿出手机拍照。 Keystone / Georgios Kefalas

斯特拉斯堡瑞士人俱乐部主席塞巴斯蒂安·奥伯莱(Sébastien Oberlé)说：”为了准时到达，我们凌晨1点40分就在斯特拉斯堡上了火车。”这是自2023年以来，他们俱乐部第二次邀请其会员参加瑞士最大的狂欢节，该狂欢节于2017年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名单。“我们一直盼着能再次来到巴塞尔。”

这10个瑞士习俗被列入联合国教科文组织非物质文化遗产清单：

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“随心所欲”

裹着橄榄绿的冬装，肩上背着背包，斯特拉斯堡瑞士人俱乐部主席只差最后一步，就能开启今天的行程了：那就是买到“Blaggedde！”(狂欢节徽章)。

这种徽章是火车站大厅的焦点，狂欢团体的成员和街头商贩分布在入口大厅的五个显眼的位置上，以免人们看不到，更重要的是听不到他们。他们叫卖的就是这种：“狂欢节徽章！”

这其实是一种大点的胸针，每年都会根据相应的狂欢节主题重新设计。销售所得用于补贴狂欢节的小团体。狂欢节上任何不佩戴“徽章”的人都会遭到“白眼”，有时还会被撒纸屑(一种狂欢节上人手一包的彩色纸屑，巴塞尔人称之为“Räppli”)以示惩罚。

今年的狂欢节徽章上的人物形象结合了巴塞尔的传统服饰和日常用品。 Fasnachts-Comité

今年的“徽章”上是一个虚构的狂欢节人物，他结合了多种传统服饰和用具。这呼应了2025年狂欢节的口号“随心所欲”。狂欢节组织者写道：”这影射了当前关于人的自决权和相关性别问题。”

心系瑞士

凌晨3:30，从斯特拉斯堡过来的这支队伍拿到了徽章，并别在自己的外衣上，现在终于可以融入前往市中心的大军了。越靠近市中心，人就越多。8度的气温比往年要暖和一些，因此也把更多的人一大早就从床上吸引过来加入狂欢节的狂欢。

斯特拉斯堡瑞士人俱乐部的这个小分队里有瑞士人也有法国人，“我们欢迎所有人，无论是不是瑞士人，”奥伯莱说，他们决定在汤格利喷水池(Tinguely-Brunnen)边上等待灯笼游行队伍，“就像上次一样。”

狂欢节上的短笛深受巴塞尔当地人喜爱，外地人不太接受。 Keystone / Georgios Kefalas

玛丽-玫瑰·高丁-马卡布勒(Marie-Rose Gaudin-Macabre)是斯特拉斯堡瑞士人俱乐部的宣传负责人，与两年前一样，她组织了今天的这次活动。

这位身材娇小、头发蓬乱、戴着一副大黑框眼镜的女士说：”这样的活动对我能保持与瑞士的联系非常重要。”由于斯特拉斯堡距离巴塞尔很近，她可以让俱乐部成员看到瑞士交通的便利，不必长途跋涉就能享受瑞士的风土人情。

奥伯莱也是同样的看法：”我们希望能与瑞士的文化和生活保持关联，让瑞士留在我们的心中。”俱乐部成员都很喜欢这种关联。“几年前，我们本想定期乘坐巴士前往瑞士的城市参观博物馆。但遗憾的是，费用有点高，所以我们就选择一些规模较小的活动，比如巴塞尔狂欢节。”

的确，从投入的精力和费用上来看，这是小一些。从斯特拉斯堡有一列专列直达巴塞尔。不过，对巴塞尔当地人来说，用“小”来形容他们的狂欢节，那可是一种伤害，甚至比不佩戴狂欢节徽章，来得更糟。

灯笼队，前进，前进

凌晨3:59一切忽然静止，万籁俱寂，人们屏住呼吸，紧张情绪蔓延开来。人们纷纷掏出手机。当市中心的所有灯光在四点钟准时熄灭，狂欢者们迈出了他们游行的第一步时，人们才终于松了一口气。有人开始鼓掌，但大多数人就像斯特拉斯堡瑞士人俱乐部的人一样：站在原地，让自己被卷入人群。

据官方统计，今年约有11’5000人参加巴塞尔狂欢节，但非官方数字可能更高。灯笼上的图案有的五彩缤纷、有的阴森恐怖，代表着各个参加游行的小团体选中的主题，游行队伍鱼贯从观众身边走过。

今年各个狂欢节小分队所选的主题从世界大事到地方政治不一而足：这里是魔鬼牵着印有普京和金正恩面孔的木偶；那里是骷髅与红裙女子共舞；在一个被白布覆盖的人物上方，用红字写着法语“J’accus”（我控告）-这是对遭丈夫下药性侵的法国女性吉赛尔·帕里寇(Gisèle Pelicot )案件的影射，也是对滥用权力和暴力的警示；瑞士财政部长伊丽莎白·鲍梅-施耐德(Elisabeth Baume-Schneider)也出现了，她坐在装满金条的浴缸里；Nemo更是为赢得瑞士欧洲电视大奖赛而翩翩起舞。

巴塞尔狂欢节，灯笼游行队伍举着高达3米的灯笼从人们身边走过，灯笼上的图案与一年中发生的国际、国内事件有关。

以前 下一个 巴塞尔狂欢节灯笼上的图案。 Keystone / Georgios Kefalas 巴塞尔狂欢节灯笼上的图案。 Keystone / Georgios Kefalas 巴塞尔狂欢节灯笼上的图案。 Keystone / Georgios Kefalas 巴塞尔狂欢节灯笼上的图案。 Keystone / Georgios Kefalas 巴塞尔狂欢节灯笼上的图案。 Keystone / Georgios Kefalas 巴塞尔狂欢节灯笼上的图案。 Keystone / Georgios Kefalas 图片1

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“面粉汤是什么？”

5:15， 10个人的小分队现在只剩下4人。斯特拉斯堡瑞士人俱乐部遭遇了所有在大型活动中不可避免的命运，“团队成员损失了一半”。所以是时候去“钥匙行会”(过去瑞士有许多这样的行会)那边的饭店里歇个脚了。

菜单被翻了个底朝天，什么“Schänggeli”(巴塞尔方言，炸面包)、“Kääskiechl(奶酪饼)”或“Zibelewaie”(洋葱饼)等词搞得人晕头转向，这些就连讲德语的人都不一定能搞懂的东西，对于说法语的人来说更是一头雾水。

问来问去-炖牛肉没了，香肠也卖光了-能选的只有巴塞尔狂欢节的传统菜肴：面粉汤。

天色逐渐亮了起来，一些单独的小队伍在街上游荡，他们敲锣打鼓，仿佛想要延续狂欢节的喧嚣。

那么给人留下印象最深的是什么？奥伯莱说：”我个人最喜欢的是这那个特别的‘Charivari’(狂欢节上的说唱表演)。”

对于高丁-马卡布勒来说，最难忘的是那个时刻：”当所有灯光都熄灭，一片寂静时，那种独一无二的感觉。让人仿佛来到另一个世界，置身于自己的宇宙中，忘记一切。”

然而，他们并不想忘记来巴塞尔的第二大目的：购物。高丁-马卡布勒说：”这也是我们喜欢来这里的另一个原因，我们在这里购买瑞士传统菜肴和特产，如火锅奶酪或土豆金丝饼(Rösti)。 第一批商店即将开门，他们已经迫不及待地要去找瑞士特产了。

大街上现在就那些骑着自行车在人群中穿梭的人显得比较匆忙，他们有的在回家的路上，有的在上班的路上。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)