弗雷迪·莫丘里的年轻乐迷成群结队来到蒙特勒

已故摇滚巨星弗雷迪·默丘里(Freddie Mercury)的乐迷经常到瑞士西部小镇蒙特勒(Montreux)朝圣，参加徒步之旅(所谓的“弗雷迪之旅”)，在9月份的“弗雷迪日”(Freddie Days)致敬音乐会上为这位巨星庆生，或者干脆在弗雷迪雕像旁自拍留念。2018年上映的电影《波希米亚狂想曲》让皇后乐队的音乐被更多年轻一代所熟知，不少人也会来到弗雷迪·默丘里致敬墙前，留下他们的祝福。
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我在瑞士拥有丰富的新闻工作经验，擅长制作视频、文章和播客，最近的关注重点是政治和环境问题。
我出生于英国，在诺丁汉大学学习法律，之后进入伦敦首家培养研究生的广播新闻学院深造。1984年至1995年，我在英国和瑞士担任广播记者，之后返回英国，在伯恩茅斯电影学院完成了研究生电影文凭课程。自那时起，我一直从事视频新闻工作。
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不愿谢幕的舞台：皇后乐队主唱与蒙特勒的故事
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每年都有成千上万的乐迷聚集在瑞士西部湖畔小镇蒙特勒。吸引他们的，是越来越多与弗雷迪·默丘里(Freddie Mercury)相关的景点，让他们得以重温这位超级巨星多姿多彩的人生。作为皇后乐队(Queen)的主唱，弗雷迪于1991年去世，但随着时间的推移，他对这座小镇的影响似乎愈加深刻。
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皇后摇滚乐队为何钟爱蒙特勒
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今年夏天，参观瑞士西部名城蒙特勒的游客络绎不绝。与其他瑞士湖边小镇相比，蒙特勒有一个独特的优势，那就是与皇后乐队的联系。
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