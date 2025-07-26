我的退休金无法负担瑞士的生活费用–许多瑞士老人选择移民

直到2024年底，27'330名瑞士人生活在西班牙，其中60%年龄在65岁以上。 Westend61 / Wolfgang Weinhäupl

许多瑞士人干了一辈子；正常纳税；有时候甚至放弃度假，可最终还是要面对这样的问题：自己的养老金够不够在瑞士的生活？对于越来越多的瑞士退休老人来说，答案是不够。因此他们不得不在古稀之年背井离乡，去其他国家生活。

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“经过这么多年的辛勤工作，退休后却被推到了社会的边缘。我感觉瑞士不再是好福利的国家。”

一位移居到西班牙的人在回答我们提出的问题”您是否因为在退休后无法维持瑞士的生计而移民国外？”时这样说。这是去年，我们在养老遗属公投期间发起的讨论，而最近，这一讨论再次“火”了。

我们的许多读者都对这个回答产生了共鸣：他们都有着相似的经历，几十年为一个国家奉献了自己的力量，却不得不在退休后背井离乡，远赴他国养老。

瑞士的养老保险体系的三大“支柱” 1. 第一支柱：养老和遗属保险(AHV/AVS):

这是国家强制性的基础养老金，确保每个人都能获得基本的生活保障。

2. 第二支柱：职业养老金(BVG/LPP):

这部分养老金由雇主和雇员共同缴纳，旨在确保退休后能够维持原有的生活水平。

3. 第三支柱：个人自愿储蓄:

这一支柱是个人自愿的养老金储蓄，可以补充前两项的不足，并且通常可以享受一定的税收优惠。

AHV养老金只够支付固定费用

瑞士养老金的第一支柱–养老遗属(AHV养老金)往往连基本生活费用都保证不了。房租、医疗保险、水电等附加费用–简单一算，就知道钱是多么不禁花：

“在瑞士，每月2200瑞郎(约18000元人民币)已经不够生活。一室一厅的老年公寓租金至少为700瑞郎。医疗保险：500-600瑞郎。食品、税收和电费：800瑞郎，”一位名叫Grendelmeier的瑞士人写道。而在西班牙，用2200瑞郎就能过得很好。

另一位自称JoanBoa的读者写道，在瑞士如果没有房产，退休后很快就会陷入困境。每月领取的AHV养老金只够用来负担房租和医疗保险。

被迫移民国外

读者PG写道：”47年多的时间，我作为一个收入相对较高的人和我的雇主一起，将工资的10%交付给第一支柱AHV养老金，并交了40多年的第二支柱养老金-职业养老金。”按说我应该可以在瑞士过上体面的退休生活吧？但其实完全不是！”

两次离婚以及由此连带的养老金分割令他经济上非常被动，所以才不得不选择出国生活。

很多去国外养老的人都表示，移居国外并非易事。离开瑞士-这个有家人、有孙辈和许多回忆的地方-对每个瑞士人来说都谈何容易。”JoanBoa说道：”谁离开自己的家乡，心里都不会很轻松。”

Klausius则在评论中写道：”我也是那些退休后想在瑞士养老却负担不起的人之一。”

他一次性将养老金全部提取出来，用这笔钱在英国买了一套房子。他说：“我的AHV差不多可以满足我在英国的每月需求。”

西班牙、葡萄牙、泰国的”甜蜜生活”

根据联邦统计局的数据，去国外养老的瑞士人数量在20年内翻了一番，2024年底这一数字已达到13.4万人。

在瑞士人较多的国家中，泰国、葡萄牙、西班牙和南非的瑞士退休人员比例较高。2023-2024年期间，葡萄牙和泰国的瑞士退休人员比例增长尤为明显(分别为16%和7%)。

外部内容

而Jean-Claude Chabloz写道：”我和妻子离开瑞士一方面是出于经济原因，而最重要的是为了更好的气候和更美好的生活。”在西班牙，他们买了一套距离海滩只有一百米的海景房。”

Hanspeter则警告说，如果仅因为经济原因而离开瑞士，那么在哪里生活可能都有问题，”任何事物都有两面性，”他写道：“如果你不想放弃欧洲的饮食；想住在不低于一般标准的公寓或房子里，那么就算在菲律宾这样的国家，费用现在也不低了。”

退了休也要能过上有尊严的生活

许多人在我们的讨论平台下面留言说：他们并不是贪图奢侈，只是想要有尊严的生活，不想为生计犯愁。

要么住在一个一室一厅的小公寓里，靠社会救济度日；要么狠狠心离开瑞士，到另一个生活费用较低的国家过有尊严的生活。

Peter Segessemann写道，他也想留在瑞士生活。但是：”我的AHV养老金和职业养老基金加起来也不够让我过上比较舒适的生活。如果他不走，就得申请一切有可能的补助。

“那么我将靠瑞士纳税人的钱生活，我不想这样做。”而在葡萄牙，他可以依靠AHV养老金和职业养老基金的剩余部分(他曾经历过离婚)过上很好的生活。”在这里，我不会成为任何人的负担。”

相关内容 讨论 提问者： Katy Romy 您是否因为瑞士退休金入不敷出而去他乡养老？我们想听听您的故事！ 每年都有瑞士人为了逃避瑞士的拮据窘况而移居国外养老。您是其中一员吗？ 参与讨论 200 赞 查看讨论

这些退了休的人一再强调，他们领取的AHV养老金并不是一种恩惠，而是他们多年辛苦工作的应有回报。一名自称JohnnyBdSR的读者写道：”我们为瑞士的经济上和社会(例如在俱乐部/协会中的各种志愿工作)奉献了自己的一份力量，现在我们的孩子已经长大成人了，我们还希望能享受享受生活的美好。”

他们中许多人认为，瑞士是一个适合工作，但不适合养老的国家。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德语：杨煦冬/dh)

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