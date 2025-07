«Ich konnte mir die Schweiz als Rentner nicht mehr leisten» – Warum viele im Alter auswandern

27'330 Schweizerinnen und Schweizer lebten Ende 2024 in Spanien – 33% von ihnen sind über 65 Jahre alt. Westend61 / Wolfgang Weinhäupl

Ein Leben lang gearbeitet, Beiträge einbezahlt, auf Ferien verzichtet – und am Ende bleibt nur die Frage: Reicht meine Rente für ein Leben in der Schweiz? Für immer mehr Rentnerinnen und Rentner lautet die Antwort: Nein. Sie verlassen ihre Heimat – oft nicht aus Abenteuerlust, sondern aus Notwendigkeit.

6 Minuten

Melanie Eichenberger In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen. Weitere Sprachen: 2 DE Original Italiano it «Non potevo più permettermi di trascorrere la pensione in Svizzera» Mehr «Non potevo più permettermi di trascorrere la pensione in Svizzera»

Português pt Vida digna na Suíça é inviável para muitos aposentados Mehr Vida digna na Suíça é inviável para muitos aposentados

«Nach so vielen arbeitsreichen Jahren werden die Rentner an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Die Schweiz empfinde ich kaum mehr als sozial, was die eigenen Leute angeht.»

So kommentiert eine nach Spanien ausgewanderte Person auf Swissinfo unsere Frage «Sind Sie im Rentenalter ausgewandert, weil Sie in der Schweiz nicht über die Runden kommen?». Diese Debatte haben wir bereits vergangenes Jahr im Zuge der AHV-Abstimmung lanciert, doch in den vergangenen Wochen wurde die Debatte wieder aktuell.

Auch die Frage, ob unsere Leserinnen und Leser aus finanziellen Gründen ausgewandert sind, wird immer noch rege kommentiert.

Viele Leserinnen und Leser können das Gefühl nachvollziehen: Sie erleben einen schleichenden Bruch mit einem Land, das sie jahrzehntelang mitgetragen haben.

Die AHV deckt oft nur die Fixkosten ab

Die AHV-Rente reicht oft nicht einmal für das Nötigste. Miete, Krankenkasse, Nebenkosten – eine einfache Rechnung zeigt, wie schnell das Geld weg ist:

«Mit 2’200 Franken kann man in der Schweiz nicht mehr leben. Miete für eine Einzimmer-Alterswohnung beträgt 700 Franken. Krankenkasse: 500 bis 600 Franken. Essen, Steuern und Strom: 800 Franken», schreibt «Grendelmeier». In Spanien komme er oder sie mit 2’200 Franken bestens aus.

Wer nicht im Eigentum lebe – und das sei die Mehrheit der Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz – gerate schnell in Bedrängnis, schreibt «JoanBoa». Die Miete und die Krankenversicherung mache oft die ganze AHV allein aus.

Auswandern im Rentenalter: Was sind die Gründe dafür? Worauf muss man achten? Die Expertinnen Livia Tomas und Nicole Töpperwien geben Antwort.

Mehr

Mehr Auswandern im Rentenalter: Wenn Senior:innen der Schweiz den Rücken kehren Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Immer mehr Menschen in der Schweiz beschliessen, im Alter ins Ausland zu gehen. Was sind die Gründe dafür? Was gilt es zu beachten? Mehr Auswandern im Rentenalter: Wenn Senior:innen der Schweiz den Rücken kehren

Zur Auswanderung gezwungen

«Über 47 Jahre lang habe ich als Gutverdiener mit meinem Arbeitgeber über 10% meines Lohns an die AHV entrichtet und über 40 Jahre viel Geld in unser Schweizer PK-System einbezahlt», schreibt «PG».

«Man sollte meinen, dass ich unter diesen Voraussetzungen in der Schweiz ein menschenwürdiges Rentnerleben führen könnte, oder? Doch weit gefehlt!»

Zwei Scheidungen und die damit verbundenen Renten-Splittings hätten ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und würden ihn nun zur Auswanderung zwingen.

Nicht wenige berichten, dass der Schritt ins Ausland alles andere als leicht war. Die Schweiz zu verlassen – das Land, in dem man Familie hat, Enkelkinder, Erinnerungen – fällt nicht allen leicht. «Man verlässt sein Land nie leichten Herzens», schreibt JoanBoa weiter.

«Auch ich gehöre zu denen, die sich ein Leben nach der Pensionierung in der Schweiz wünschten aber nicht leisten konnten», schreibt «Klausius».

Mit dem Barbezug des Pensionskassen-Kapitals habe er sich ein Haus in England finanzieren können. «Die AHV genügt gerade, um in hier in England einigermassen die Bedürfnisse monatlich zu decken», schreibt er weiter.

Weitere hilfreiche Artikel zum Auswandern und Leben im Ausland finden Sie auf unserer Seite «Auswandern leicht gemacht». Offizielle Informationen des Bundes sind auf der Seite des EDA verfügbar, für weiterführende Beratungen steht die Auslandschweizer-Organisation (ASO) zur Verfügung.

Spanien, Portugal, Thailand – «das süsse Leben»

Laut dem Bundesamt für Statistik hat sich die Zahl der Schweizer:innen, die im Ausland eine AHV-Rente beziehen, in 20 Jahren verdoppelt und erreichte Ende 2024 134’000.

Unter den Ländern, die grosse Schweizergemeinschaften beherbergen, stechen Thailand, Portugal, Spanien und Südafrika mit einem hohen Anteil an Senior:innen hervor. Zwischen 2023 und 2024 hat der Anteil der Schweizer Senior:innen besonders in Portugal und Thailand zugenommen (+16% bzw. +7%).

Externer Inhalt

Das Klima ist in diesen Ländern milder, die Gesundheitsversorgung oft gut, und die Lebenshaltungskosten sind deutlich tiefer: «Meine Frau und ich haben die Schweiz aus finanziellen Gründen und vor allem wegen des Wetters und des süssen Lebens verlassen», schreibt Jean-Claude Chabloz. In Spanien hätten sie ein Haus mit Meerblick etwa hundert Meter vom Strand entfernt kaufen können.

Wenn der Entscheid der Auswanderung nur auf finanziellen Gründen basiere, könne das zu Problemen führen, warnt «Hanspeter». «Jede Münze hat zwei Seiten», schreibt er. Wolle man nicht auf europäische Speisen und Getränke verzichten und in einer Wohnung oder Haus wohnen, das den üblichen Standards entspricht, müsse man auch beispielsweise in den Philippinen tief in die Tasche greifen.

Rente – aber mit Würde

Viele Kommentare machen deutlich: Es geht nicht um Luxus, den meisten geht es um Würde. Um einen Lebensabend ohne ständige Existenzangst.

Entweder lebe man in einer kleinen Einzimmerwohnung, sei auf soziale Unterstützung angewiesen – oder aber man verlasse die Schweiz schweren Herzens, um in einem anderen Land mit geringeren Lebenshaltungskosten ein würdiges Leben führen zu können.

Auch «Peter Segessemann» schreibt, dass er gerne in der Schweiz geblieben wäre. «Doch meine Rente und mein Pensionskassengeld würden nicht für ein angenehmes Leben reichen», schreibt er. Er hätte alle Hilfen beanspruchen müssen, die es gebe.

«Damit würde ich den Steuerzahlern auf dem Geldbeutel sitzen. Das will ich nicht.» In Portugal könne er mit seiner Rente und dem verbliebenen Anteil der PK – er hat eine Scheidung hinter sich – sehr gut leben. «Und ich falle so niemandem in der Schweiz zur Last.»

Und immer wieder wird betont: Die AHV sei keine Gnade, sondern eine verdiente Gegenleistung für viele Jahre Arbeit. «Wir haben unsere Beiträge, sowohl finanzielle wie an die Gesellschaft (zum Beispiel mit diversen freiwilligen Arbeiten in Vorständen von Vereinen/Verbänden) geleistet und wollen nun, da unsere Kinder erwachsen sind, noch etwas das Leben zusammen geniessen», schreibt «JohnnyBdSR».

Die Schweiz, so der Tenor vieler, bleibt ein Land zum Arbeiten – nicht zum Altwerden.

Editiert von Balz Rigendinger

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger In welchen Fällen sollten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer Unterstützung aus der Schweiz erhalten und wann nicht? Schweizerinnen und Schweizer im Ausland stehen vermehrt in der Kritik – zuletzt auch, weil ihnen unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Unterstützung aus der Heimat zusteht. Nehmen Sie an der Diskussion teil 32 Likes Diskussion anzeigen

Mehr

Mehr Alles zum Thema «Auslandschweizer:innen» Portraits, Politik und Perspektiven: Abonnieren Sie die relevanteste Berichterstattung zur Fünften Schweiz. Mehr Alles zum Thema «Auslandschweizer:innen»