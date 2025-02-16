瑞士人配偶：入籍瑞士指南

如果您与侨居海外的瑞士公民结婚，那您申请瑞士国籍的手续将充满繁文缛节。 Keystone / Christian Beutler

我和瑞士人结了婚，我们不住在瑞士，但是我想加入瑞士国籍，可以吗？没问题。海外瑞士公民的配偶可以在结婚几年后申请加入瑞士国籍。但是，请做好精神准备：想要获得这本“红底白十字”的瑞士护照，势必需要付出很大的努力-繁缛的手续、对语言水平的要求，还有让一些国家居民望而却步的费用……

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海外瑞士人对配偶入籍手续多有抱怨。侨居泰国的瑞士人安德烈・亨利(André Henri)叹道：”太复杂了。”他的同胞弗兰克・杜穆林(Frank Dumoulin)补充说：”如果你不打算在瑞士生活，入籍真的没什么用。”

然而，在2020年至2023年期间，约有540名海外瑞士人配偶通过瑞士驻世界各地的使领馆提交入籍申请。其中的460份申请获得了瑞士移民事务秘书处(SEM)的最终入籍批准。成功入籍的申请者大部分来自法国、德国、意大利等瑞士邻国。

婚姻是入籍的必要条件

想成为瑞士公民，必须满足两个主要条件(多语)外部链接：首先，您必须与瑞士籍配偶“在同一屋檐下、在稳定和切实的夫妻关系中”至少共同生活6年。注册伴侣关系的时间也可计算在内，但前提是上述关系已在民事登记处转为婚姻关系。

另外，如果瑞士籍伴侣在提交申请前死亡，申请人则无法进入简化入籍程序。

与瑞士的紧密联系

第二个主要条件是“与瑞士保持密切联系”。这句话“平淡无奇”，却有着“申请条件八条”中最复杂的细分项。

尤其值得注意的是，相关条件之间是累积(而非可选)关系，也就是说，必须满足所有条件，申请才有可能成功。以下是具体细则：

1. 定期在瑞士逗留

2. 会说一门瑞士国家语言

3.掌握瑞士基本知识

4. 与瑞士人保持联系往来

5. 遵守公共秩序

6. 尊重宪法价值

7. 就业状态和社会救济

8. 家庭支持

1. 定期在瑞士逗留

要想获得简化入籍的资格，“在提交申请前的6年内，申请人必须最少3次在瑞士逗留至少5天”。据移民事务秘书处介绍，这一条件是申请者遇到的主要困难之一。对于那些居住地远离瑞士的申请者来说，满足这一前提尤为困难。

审核单位常常会要求申请者提供瑞士停留的证明-包括收据、发票或机票。此外，必须由长居瑞士的人员确认申请者确实曾在瑞士留居。

2. 会说一门瑞士国家语言

另一项技能要求是能够“用一门瑞士国家语言进行日常交流”。瑞士国家语言包括法语、德语、意大利语或列托罗曼语。

移民英国的瑞士人奥利弗·斯特凡(Oliver Stefan)说：”我妻子学德语有困难，所以我觉得她入籍比较难。”处在类似困境的人不在少数。

要学习一门新语言自不必说，但究竟得学到何种程度呢？联邦移民事务秘书处表示“具备基本的口语能力即可”-除此之外，再无详尽说明。该机构发言人称，秘书处没有对语言水平加以“明文规定”的打算。

根据几位海外瑞士人的反馈，达到欧洲语言参考标准A1-A2的水平就应该能满足入籍要求。“我丈夫的法语是基础水平，”移居英国的卡尔拉·毛勒(Carla Maurer)说，“我们死记硬背了一些句子、日期和知识点。他必须能听懂问题，并给出相应的答案。”

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说到“外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到的困难”，皮娅·玛丽亚(Pia Maria)讲到，她的丈夫有阅读障碍，这是学习瑞士国家语言的额外障碍。不过，联邦移民事务秘书处表示，会“酌情考虑个人差异，尤其是重疾和身心障碍等情况”。

面试在瑞士驻申请者居住国的代表处进行，面试同时对语言能力与瑞士基本知识(详见以下第三点)进行评估。

3. 瑞士基本知识

瑞士联邦要求入籍申请者“对瑞士的地理、历史、政治和社会特点有基本的了解”。

桑蒂·希哈斯(Sandy Shirras)回忆说：”面试用德语进行，首先是泛泛的对话，然后说到我与瑞士的联系、访瑞频率、在瑞士遇到的人和去过的地方等问题。”

为了确保世界各地的瑞士代表处标准一致地处理入籍申请，联邦移民事务秘书处提供了一份评估“瑞士基本知识”的提问清单。不过，瑞士驻各国代表处可自由选择是否使用该清单。

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同时，移民事务秘书处建议瑞士驻外代表处安排两名工作人员参加面谈。然而，该秘书处发言人承认：“由于规模和资源所限，某些代表处并不总能做到这一点。”

面试官将申请人的回答记录在报告中，并把报告交由移民事务秘书处以作最终审批。

原则上，面谈要求申请人亲自到场。如果居住在像加拿大这样幅员辽阔的国家，抑或在居住国未设有瑞士代表处，那么申请入籍的瑞士国民配偶往往需要远途前往相应的瑞士驻外代表处。移民事务秘书处提示道：“在有正当理由的情况下，允许例外。”

国内瑞士人的外籍配偶入籍 你和瑞士人结了婚，你们居住在瑞士。这种情况下，你想申请加入瑞士国籍须注意以下条件： 如果你与瑞士配偶保持稳定切实的夫妻关系至少3年，同时在瑞士居住满5年(其中包括申请年份的前一年)，你可以申请简化的入籍手续。注册伴侣关系的时间也可计算入婚姻年限，但前提是上述关系已在民事登记处转为婚姻关系。 如果瑞士籍伴侣在提交申请前死亡，申请人则无法进入简化入籍程序。 申请者要满足《瑞士民法》规定的融合标准，其中主要方面包括： • 尊重公共安全和秩序(例如: 不拖欠税款、无官司在身、无欠款、无犯罪记录等)；

• 尊重宪法价值；

• 有使用一门瑞士国家语言进行交流的能力(口语至少达到B1水平，写作至少达到A2水平）；

• 参与经济生活或接受培训(不领取社会救济)

• 鼓励和支持融入的家庭环境。 此外，申请人不得有危及瑞士内外安全的行为。 以上条件之间是累积(而非可选)关系。 (来源：联邦移民事务秘书处)

4. 与瑞士人保持联系往来

“入籍申请者与瑞士国民的联系”这一条件需要多角度审查。

首先，入籍申请人通常要提供三位证明人姓名-三人必须长居瑞士。移民事务秘书处会与证明人直接联系。后者必须证实申请人在瑞士的逗留情况并表示与申请人保持频繁联系。

此外，申请人必须向瑞士驻外代表处提供“与瑞士人保持经常性联系”的证明文件。“与瑞士国民保持经常性联系”这一条件中所指的“瑞士国民”包括：申请者居住在瑞士的亲友、海外瑞士人或海外瑞士组织。

现居英国的桑蒂·希哈斯提醒说：”为了证明‘与瑞士保有密切联系’，得做非常繁冗的文书工作，调查人员会联系你列入名单的每个证明人。”

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5. 遵守公共秩序

瑞士驻外代表处必须确保申请人“尊重其居住国的安全和公共秩序”。为此，瑞士驻外代表处要求申请人提供一份3个月內的无犯罪记录。

如果申请人在过去6年中曾在其他国家居住过，则需同时提供这些国家的无犯罪记录。

在芬兰等一些国家，这是一个耗时的过程。“在我们这里，犯罪记录的核实需要几个月的时间。”米娅·坎(Mia K.)回忆道。

此外，申请人还有“遵守公法和私法规定”的义务，不能有拖欠税款、房租、赡养费或罚款等记录。

6. 尊重宪法价值

通过提问，瑞士驻外代表处面试官会核实申请人是否尊重瑞士的宪法价值。

7. 就业状态和社会救济

只有在能够证明自己“有足够稳定的物质条件”-即“经济独立”-的前提下，海外瑞士人的配偶才有资格获得简化入籍的待遇。

但移民事务秘书处明确道：“家庭模式对入籍程序没有影响。”也就是说，家庭主妇/主夫可以申请加入瑞士国籍。同样，失业经历也不会成为入籍申请程序中的阻碍。

但话说回来，如果申请人在居住国领取社会救济，这将成为其加入瑞士国籍的一个障碍。

8. 家庭支持

最后，瑞士驻外代表处还要核实“瑞士国籍申请人的家庭生活是否尊重瑞士宪法价值”。特别是，申请人没有阻止其子女参与公共生活、强迫子女结婚或虐待配偶的行为。

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程序和期限

并非所有申请入籍所需的表格(多语)外部链接都可以从互联网上下载获得。因此，在准备材料之初，申请者应首先与居住国的瑞士代表处取得联系。鉴于不同类型的申请表格并不完全相同，移民事务秘书处建议申请者尽早联系瑞士驻当地代表处-这样可以规避错误，从而避免申请人和负责机构的额外工作。

收到所有填写完整的表格和翻译成瑞士本国语言的一切所需文件后，代表处将邀请申请人进行个人面试。面试旨在对申请人的语言技能和瑞士基本知识进行评估。

申请提交后，瑞士代表处将在12个月内将文件转交给联邦移民事务秘书处。原则上，秘书处将在收到审核报告后的12个月内做出准许入籍与否的决定。如果秘书处认为需要就关于某些方面的更详细信息，会要求瑞士驻相关国代表处进行补充调查。

最后，秘书处将其决定发送给申请人瑞士籍伴侣的原籍州，后者可在30天内提出上诉。如果原籍州没有提出异议，入籍申请审批结果将由瑞士驻外代表处通知申请人。

数位海外瑞士人表示，入籍审核过程可能比想象更加高效。住在加拿大的马克·塔斯(Marc Tasse)说：“入籍程序只用了大约8个月的时间，没有出现任何问题。”

虽然瑞士允许双重国籍，但并非世界上所有国家都是如此。如果申请人的原籍国不接受双国籍，这则意味着：获得瑞士国籍后，申请人将失去原来的国籍。

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申诉和取消

根据联邦移民局的数据，在2020年至2023年期间提交的简化入籍申请中，约有15%遭到拒绝。如果入籍申请遭拒，申请人可以就移民事务秘书处的决定向联邦行政法院提出上诉。

如果发现申请人资料中存在虚假陈述或隐瞒了重要事实，秘书处可在批准入籍后的8年内撤销申请人的瑞士国籍。

费用

关于配偶入籍，海外瑞士人的主要负面反馈是：申请费用高昂，手续繁琐。定居加拿大的瑞士人安托万·贝莱夫(Antoine Belaieff)抱怨说：“我们无处查询申请的进展情况。”

入籍申请者须向移民事务秘书处缴纳600瑞郎(约合人民币4800元)的手续费。另外，瑞士驻外代表处的相关手续费用为每半小时75瑞郎。移民事务秘书处透露，各驻外代表处大约需要工作3.5个小时来处理“简单”个案。

因此，标准程序的申请费用约在1200瑞郎上下，此外还要加上个人面谈的差旅费和瑞士相关州户籍处审查外国文件的附加费用-这一费用因州而异。

简化入籍：自我测试

目前，瑞士联邦移民事务秘书处正在开展一项自我测试(多语)外部链接试点项目。申请人在线上回答一系列问题后，如果满足申请简化入籍的条件，便可以下载简化入籍申请表。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/xy)