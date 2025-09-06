瑞士人的后裔加入瑞士籍-谈何容易

许多瑞士人的后裔在几代之后就失去了瑞士人身份。图为1926年，Ida Zahler和她的11个儿女移民去了美国。 CC-BY-SA-3.0

瑞士是一个入籍条件比较苛刻的国家，外国人要想得到一本护照要在瑞士生活了足够的年限，然后还要经过重重笔试、口试；根据居住地甚至还要全村投票同意，才能允许入籍，甚至就连瑞士海外侨民子弟入籍也谈何容易。近年来，瑞士人后裔一直在为自己获得瑞士国籍而抗争，但都没有明显效果。现在一条有利于他们入籍的瑞士相关法律条款为他们燃起了希望。

瑞士曾是一个移民输出国-19世纪，成千上万的瑞士公民移居海外。因此瑞士移民的后裔数量也相应较多，仅在南美洲，就有数万人。

如今，瑞士人仍然热衷于移居他国生活，但许多人在若干年后会返回瑞士。

这些瑞士人的后裔，是瑞士的血脉，也与瑞士保持着深厚的情感连接，然而，经过几代人的变迁，他们中的许多人已经失去了瑞士国籍。

一个不为人知的议会提案

近些年有关瑞士移民后裔要求简化他们的入籍程序的媒体报道在瑞士社会引发关注-11’500人向议会递交了一份请愿书，要求能够更简单地重新加入瑞士国籍；与此同时其实还有另一项相关议会提案却无人知晓。

这项提案由联邦院议员卡罗·索马鲁加(Carlo Sommaruga)提出，旨在为那些既无瑞士护照又无欧盟或欧洲自由贸易联盟成员国公民身份的瑞士侨民后裔增设瑞士工作居留许可的特殊名额。然而该提案在联邦院并未获得通过。

想来瑞士长期生活的瑞士人后裔，如果他们没有欧洲护照，那么他们的待遇就像其他来自第三国(欧盟成员国和欧洲自由贸易联盟成员国之外的国家)的居民一样，不享受人员自由流动的权益，必须在瑞士申请居留许可方可在瑞士居住，而往往他们在这一步就会受挫。

有了居留许可，他们才能在瑞士就业，然而瑞士的劳动力市场对于来自这些所谓第三国的居民设置了非常严格的名额限制。

针对瑞士侨民子女的特殊规定

联邦院国家政策委员会针对这两份政治提案的答复是，目前瑞士已经简化了瑞士侨民的外籍子女获得居留许可的条件，前提条件是他们想要重新加入瑞士国籍或进入简化入籍程序。

国家移民秘书处(SEM)在接受询问时也证实了这一点：”现在已经有一项相关法律规定，允许瑞士侨民子女赴瑞生活。”。而根据《入境、居留、工作规定》(VZAE)的第29条，他们的工作许可也很容易获得批准(虽不享受优先权，但也不受名额限制)。

有了这些信息，一些想重新拿回瑞士护照的移民后代马上坐不住了，他们没想到，他们居然有可能在瑞士停留一段较长的时间。在阿根廷的瑞士侨民的孙子迪伦·昆兹(Dylan Kunz)写道：”到目前为止，在瑞士合法居留一直是重新获得公民身份的主要障碍。”

因为申请重新加入国籍或简化入籍的前提条件是，必须在瑞士住满三年。

瑞士国籍的传承 瑞士法律明确规定：如果瑞士公民在国外出生的子女在25岁之前(1958年以前尚为22岁)既没有在国外瑞士代表处登记，也没有在瑞士公民身份登记册上登记，则会失去瑞士公民身份。在此之后，理论上他们仍有十年的时间申请入籍。 如果他们错过了这一期限，剩下的唯一选择就是申请重新加入瑞士国籍，前提条件是他们必须持续在瑞士住满三年。

新希望

迪伦·昆茨(Dylan Kunz)觉得自己是瑞士人，但他并没有继承瑞士国籍，这让他很难过。 zVg

瑞士移民法中的批准入境规则这样规定：”如果瑞士公民的外籍子女想要重新入籍，则可以降低获得居留许可的条件。”

申请者必须能证明与瑞士有密切的联系，但无权以此要求获得居留许可。该法律委员会在回复时表示：”但是，不颁发居留许可会与《移民法》中的规定相矛盾，因为在某些情况下，入籍的前提条件是在瑞士居住至少三年”。

昆茨高兴地说：”这是我们在抗争中取得了一大成果。”

既然有这样的规定，联邦院议员索马鲁加为什么还要提出他的提案？原因是，他并不知道已经有这样的相关规定。但他的提案也不白提，因为现有的特别条例只适用于那些失去了瑞士公民身份的第一代人，而他的提案则扩大了这一范围。

索马鲁加在回复瑞士资讯SWI swissinfo.ch的提问时写道：”我的提案面向的是所有能够证明自己是瑞士国民后裔的人，而不只是失去国籍的第一代人；以及那些经常参与瑞士海外侨民及其后裔社团活动，从而与瑞士保持密切联系的人。”

获得了这些新信息之后， “瑞士后裔国籍”社团中有了新的动力，这一来自阿根廷的瑞士侨民组织表示：”我们将继续努力，争取将这一权利扩展到孙辈，甚至更远的后代。“

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/gj)

