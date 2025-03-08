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瑞士公司在办公室里安装……笑声探测器

2010年，前瑞士财政部长汉斯-鲁道夫-梅尔茨(Hans-Rudolf Merz)在议会国民院例会上发言时，突然被演讲稿戳中笑点。
2010年，前瑞士财政部长汉斯-鲁道夫-梅尔茨(Hans-Rudolf Merz)在议会国民院例会上发言时，突然被演讲稿戳中笑点。 Keystone / Peter Klaunzer
系列 瑞士奇闻异事, 第11篇::

在办公室内监测笑声频率，然后给笑得不够的员工发送一封包含搞笑视频的电子邮件...... 不是搞笑，是真事儿。为了提高员工的工作满意度，瑞士保险集团La Bâloise早前就推行过这种操作。要知道，勤奋肯干的瑞士人近年来越来多因精神疾病而请病假-也许笑真是一剂良药。

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他出生于英国伦敦，在2005年移居瑞士伯尔尼之前，曾担任英国纸媒《独立报》记者。他通晓德、法、意三门瑞士官方语言，闲暇之余喜欢在瑞士各地走访游历，尤其是在酒吧、餐厅和意式冰淇淋店里使用这些语言与人交谈。

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项目经理亚历山德拉·托斯卡内利(Alexandra Toscanelli)在接受《南德意志报》采访时解释说：”成年人平均每天会笑15次左右，因此我们认为，两小时内应该要笑四次，低于四次就不足了。”

在一家拥有十名员工的客户公司办公室里，La Bâloise保险公司安插了一位“LOL监测官”(LOL即“laugh out loud”/笑出声来)。是否有员工因为压力过大或专注于工作而没有达到“笑声配额”？一切皆在LOL监测官掌握中。他/她会使用麦克风和人工智能工具来测量环境中的声音。如果发现缺少欢笑，员工们就会收到一封电子邮件。

亚历山德拉·托斯卡内利介绍道，电邮内容可以是一个模因(meme, 也被称为“梗”，是指在同一个文化氛围中，人与人之间传播的思想、行为或者风格)，也可以是猫咪从桌子上摔下来的视频，或者是滑板车玩家无意中的滑稽动作。托斯卡内利承认，并不是每个人都喜欢看猫咪视频。好在一家专门从事社交媒体的机构已经整理出了“互联网最佳搞笑梗”。

瑞士人的笑点在哪里？他们爱不爱自嘲？下面的录像会给出答案：

托斯卡内利可没把这一尝试当成玩笑。她说：”如果人们因此多了几次微笑，我会很高兴。鼓励笑声当然属于我们的工作，但我们主要是想知道在工作场所有多少笑声。如果笑声不够，我们会帮助员工多笑一点，至少我们希望如此。”

但员工会不会假笑，以避免被LOL检测官打扰呢？托斯卡内利解释说：”我们用真实的笑声来训练人工智能[……]。昨天，我们在客户公司安装了测试设备。我们故意咳嗽或发出笑声来欺骗人工智能-结果我们没有成功。但话说回来，即使是假笑也有益于心理健康。只要笑肌被激活，血清素(一种能增加愉悦感的荷尔蒙，又被称为“快乐激素”)就会释放出来。

心理健康

该项目的目的是改善员工心理健康，目标客户群体之一便是中小型企业。雇员旷工和心理健康问题是瑞士企业面临的“代价高昂”的挑战：据La Bâloise保险公司报道，瑞士公司每年因员工的心理健康问题而遭受的经济损失高达65亿瑞郎。

托斯卡内利说：”但是，比起心理问题，人们聊得更多的还是腿骨折…… 笑并不能解决一切问题。我们还需要与人交流、通过热线电话或救助中心寻求帮助。”

瑞士前经济部长约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)“深知”笑对健康的益处。2016年，他以联邦主席的身份在“全国病患日”发表了以“笑”为主题的演讲。

“俗话说：笑有益健康。和我一样，相信你们对此也有体会。”瑞士联邦主席讲到。不成想，这中规中矩的一次演讲居然随即冲上头条。为什么？因为联邦主席不苟言笑的风格：

外部内容

如果不懂法语，你可能会以为联邦主席在上段视频中神情严肃地宣布绝症诊断结果…… 谁也不会期望政治家有喜剧感，但施奈德-阿曼这段演讲还是“歪打正着”，逗得瑞士民众哈哈大笑。正好。笑一笑十年少，任务完成！

平心而论，慈祥的施耐德-阿曼先生确实很有幽默感。2016年特朗普当选美国总统几周后，在一次电视采访中有人问他是否与大西洋彼岸的新总统谈过话。他回答说没有，但他写了一封信向他表示祝贺。随后，他解释了事情的经过(下方视频0.30处开始）：“大选前一天晚上，我办公桌上放了两封祝贺信，他们让我在两封信上都签上名。我只签了一封。结果，第二天一早，我不得不又签了另一封……”

外部内容

另一位因为笑而走红网络的瑞士政治家是前财政部长汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans-Rudolf Merz），他在2010年项议会陈述有关肉类进口和销售的信息时，突然被戳中笑点：“B-B-Bündnerfleisch！(格，格， 格劳宾登风干肉！)“ 引得全场人跟着他捧腹大笑……如果你(不懂德语也无妨)看了这个短片仍没有笑出来，甚至没有微笑的话，那LOL监测官就算用尽浑身解数，也帮不了你了。

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(编译自法语：郭倢/dh)

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