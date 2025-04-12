这五个国家没有瑞士人居住

在太平洋上的一个岛国，人口不到一万的图瓦卢(Tuvalu)，自2003年以来，这里不再有瑞士侨民的身影了。 Keystone

瑞士是移民输出国吗？好像真是。在全世界各个角落都有瑞士人的身影，就算作为唯一一名瑞士人，他们也可以在一个陌生国度安家立业。在参与统计的全世界197个国家中，只有5个国家没有瑞士人定居。

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Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

联邦统计局(BFS)最近公布了海外瑞士人的最新数据。这些数据再次证实了近年来的趋势走向：移居海外生活的瑞士人(各个年龄段)越来越多。与2023年相比，海外瑞士人的人数增加了13’300人(+1.6%)。

自2002年以来海外瑞士人的数量持续增长(2017年除外)：从2002年的598’000人增至2024年的826’700人。

这个人口数字，已经可以排在瑞士第三大州-沃州之后，相当于瑞士第四大州的人口数量了。

了解有关海外瑞士人的发展趋势及结构等更多信息：

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瑞士是一个移民输出国家吗？看来的确如此：在参与统计的197个国家中，192个国家有海外瑞士侨民定居。

目前，只有5个国家没有瑞士人的身影-至少官方数字显示这样的结果。这个结果来自瑞士联邦统计局的最新统计数据。

统计数字中瑞士海外侨民指的是那些不居住在瑞士，但按照《海外瑞士人法》在相关国家的代表处进行了登记的瑞士公民。

在国外为瑞士联邦外交部(EDA)工作的瑞士人(如外交官或领事人员)也包括在内。

瑞士人从未定居过的国家

自瑞士联邦统计局开始收集数据以来的31年中，只有一个国家-位于澳大利亚东北部太平洋上的小岛国-瑙鲁(Nauru)，从未有瑞士人定居过。这个国家距离瑞士联邦首都伯尔尼14’473公里。

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

瑙鲁面积仅有21平方公里，是世界上第三小的国家。该岛目前约有12’000名居民，在20世纪70年代，该国曾被公认为是世界上最富的国家，因为这里盛产磷酸盐。

如今，岛上的磷酸盐矿藏已经枯竭，瑙鲁也成了全世界最贫穷的国家之一。瑙鲁还因为澳大利亚在岛上设立了一个难民营；以及世界最高糖尿病发病率国家之一，而登上过国际头条。

长时间以来不再有瑞士人定居的国家

太平洋上的另一个岛国，人口不到一万的图瓦卢(Tuvalu)，自2003年以来，不再有瑞士侨民的身影了。

1995年-2002年期间，这个世界上第四小的国家还曾有过一名瑞士侨民在此定居。

2015年在与世隔绝、能源丰富的中亚国家土库曼斯坦建成了一座铺满金箔的总统雕像。自2016年以来，就没有瑞士国民在此注册了。 Keystone/AP

自2016年以来，不再有瑞士人在土库曼斯坦(Turkmenistan)登记注册。土库曼斯坦共和国位于中亚，与里海、伊朗、阿富汗、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦接壤。

2010年，一度曾有8名瑞士公民居住在这个以丰富天然气资源著称的专制国家。瑞士发展与合作署(Deza)从未在这里设立过办事处。

大流行病带来的迁移

直到2020年新冠疫情暴发之前，在马绍尔群岛(Marshallinseln)和帕劳(Palau)等岛国以及朝鲜的相关代表处登记的瑞士国民几乎寥寥无几。

2020年以前，在马绍尔群岛一直居住着一名或两名瑞士侨民。马绍尔群岛位于夏威夷和菲律宾之间。而2021年之后，岛上就不再有瑞士人了。

帕劳的情况有所不同。2020年底，三名瑞士国民离开了这个太平洋上的岛国。瑞士资讯SWI swissinfo.ch当时还与他们取得了联系。在回复我们的电邮时，海洋生物学家瓦内莎·亚特(Vanessa Jaiteh)写道：”在疫情期间，离开帕劳之后，我们又先后‘逃离了’澳大利亚和加纳，现在我们回到了瑞士。”

收到我们的电邮时，亚特正在帕劳度假。“我们想带孩子们看看他们的第一家乡，“他们现在住在伯尔尼高原，“从家里就可以看到图恩湖”。

不过，从2023年起，又有一名瑞士人在帕劳登记了。亚特说她不知道这个人是谁。“那里的朋友们也没有告诉我那里又来了其他瑞士人。”

瑞士发展与合作署撤出朝鲜

自2022年以来，在统计数据中，不再有瑞士人生活在朝鲜。在此之前，尚有一些瑞士公民生活在这个极权国家。

从瑞士发展与合作署的网站上可以看到，自1995年以来瑞士一直在朝鲜积极开展工作。

早在20世纪90年代朝鲜遭受严重饥荒时，瑞士发展与合作署就活跃在那里，进行人道主义援助。也是从那时起，瑞士加入联合国世界粮食计划署在朝鲜的救助计划，提供奶粉等物资。

新冠疫情暴发后，瑞士发展与合作署关闭了在朝鲜首都平壤的办事处，办事人员的撤离也意味着朝鲜不再有瑞士人。

朝鲜因疫情关闭边境后，瑞士暂停了在该国的援助项目。

自2020年3月起，该国不再允许外国人入境。瑞士发展与合作署在其网站上写道：”瑞士在朝鲜的下一步活动计划将在瑞士发展与合作署员工再次获准入境后决定。”

约3000名瑞士人生活在中国 这些瑞士人主要从事以下几类工作和活动： 企业高管和专业人士：许多瑞士人在中国的跨国公司担任高管或专业职位，尤其是在金融、制药和制造业。 教育和研究：一些瑞士人是大学教授、研究人员或教育顾问，参与中瑞两国的学术交流和合作项目。 创业者：有些瑞士人在中国创办了自己的企业，特别是在科技和创新领域。 文化和艺术：一些瑞士人从事文化交流、艺术创作和展览等工作，促进中瑞文化的相互了解。

只有一名瑞士人居住的国家

瑞士针对海外瑞士人的统计数据表明，瑞士人总能在遥远的地方找到立足之处。例如，在密克罗尼西亚联邦(Mikronesien)就有一名瑞士侨民，也是那里唯一的一名瑞士公民。

西太平洋四个岛国之一的雅浦岛(Yap)上的另一名唯一的瑞士侨民已经被媒体报道过多次。据瑞士报纸《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，弗雷迪·格尔(Fredy Gull)已经在这个岛上生活了20多年。

这位79岁的老人在岛上为游客酿造啤酒，尽管与瑞士相隔12’951公里，但他仍然对故乡的事情了如指掌。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)