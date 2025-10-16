退休以后在国内还是国外养老？这些瑞士人选择一半一半

Nicolas Hug退休后在瑞士和意大利两国生活。图片上，他在托斯卡纳种植橄榄。 courtoisie

退休之年到来时，许多瑞士人渴望每年都能在异国他乡住几个月，却又不愿彻底搬离瑞士。气候、生活成本、家庭团聚- 每个人选择异国养老的原因各不相同。尽管许多人向往“半年在国外，半年在瑞士”的退休生活，但很多时候，出国养老更多出于现实性的考量，而非主动的选择。各种必须的行政手续也需缜密安排。

70岁的Eva Balestra在瑞士和秘鲁之间享受着充满活力、干劲十足的退休生活。她以前是化学工程师，提前退休后，她每年三分之二的时间在南美阳光下度过，剩余三分之一的时间，她会回到瑞士和子女同住，享受瑞士的夏天。

“我的养老金并不低，但也无法保障我在瑞士的生活。我把第二支柱职业养老金全部提了出来，在秘鲁投资了三套公寓，其中两套用于出租。我在那里生活得更好，也更独立。”Eva Balestra介绍道。

有多少退休的瑞士人像Eva Balestra这样，在瑞士和另一个国家两地生活？瑞士没有相关数据，因为这些人要么拥有瑞士的正式户籍，要么已在海外领事机构登记，被认作完全居住在国外。

两国养老的生活固然具有吸引力，但迈出这一步之前，有必要考虑多个因素，特别是行政手续：

双重生活开支

65岁的Nicolas Hug退休前就职生于生物制药领域，且曾在意大利工作多年。他一直保留着在托斯卡纳购置的房屋-这是他自己“一砖一瓦”装修的房子，他的孩子们在这里长大。如今，他在这里生产橄榄油。他在瑞士日内瓦湖畔还有一处房产。

Nicolas Hug和太太Marie-Christine。 courtoisie

但Nicolas Hug表示：“两国生活是很奢侈的，因为一切开销都是双份：水电、维护、房产税等等……”

瑞士海外侨民咨询合作社Soliswiss的负责人Nicole Töpperwien也证实了这种情况：“拥有两处房产往往意味着开支倍增。只有当你一年的部分时间居住在生活成本远低于瑞士的国家时，这种模式才会具有经济上的优势。”

正因如此，63岁的Daniel Schärer决定每年在泰国生活数月。“这在经济上非常划算。我在那里租了一间小房子，开销不大。而在瑞士，我全年都保留着自己的公寓。”

纳税地具有决定性意义

和在职人群一样，对退休者来说，确定纳税地点非常重要。“如果两个国家都认为您的主要居住地在本国境内，您可能会面临双重征税，特别是对养老金领取者来说。”Nicole Töpperwien提醒道。

“183天规则”常被作为参考标准。该规则规定，当某人在某国停留超过183天后，该国可将此人视为税务居民。

然而，这条规则也并非绝对标准。纳税与否也会受到其他因素的影响，例如家庭纽带、个人利益，以及所持有房产的面积和价值等。

在瑞士有税务居住权的人士也可能在其第二居住国被征税。例如，作为房产所有者，Nicolas Hug也必须在意大利缴纳房产税。

此外，领取养老补充福利金(Ergänzungsleistungen/Prestations complémentaires)的人每年仅有权在国外停留三个月。

养老遗属保险金的支付方式

只要当事人的官方居住地仍在瑞士，养老和遗属保险金就会被汇入瑞郎账户。若官方居住地在国外，此款项既可汇入当地外币账户，也可汇入瑞士的瑞郎账户，但无法汇入瑞士以外国家的瑞郎账户。

Eva Balestra虽在秘鲁正式定居，却仍选择保留瑞士账户：“使用秘鲁当地账户会因转账和兑换手续费损失太多钱。”她每次都是自己从瑞士账户向秘鲁转账。这只是暂时性的操作，随时可变。

延续瑞士医疗保险

只要可能，那些在瑞士和海外两地居住的退休者都希望保留在瑞士的户籍，因为这样，他们就能够延续瑞士的医疗保险。

Eva Balestra每年三分之一的时间生活在瑞士。 courtoisie

瑞士医疗保险承担在瑞士和另一国家的医疗费用，但对海外医疗的承保仅限于瑞士对同一疾病的报销额度。因此，如果海外医疗费用高于瑞士(例如在美国)，超出部分将由受保人自行承担。《瑞士医疗保险法》还规定了对紧急情况的保障。

当住所正式迁往国外时，具体操作则取决于双边协议。

在欧盟/欧洲自由贸易联盟范围内，如果某人只从瑞士领取养老金，通常可以保留其瑞士医疗保险。这种情况下，保费金额和适用权利将根据受保人居住国的不同而有所不同。Nicole Töpperwien指出：“这可能是一个利好因素，因为人们可以选择在哪个国家接受治疗。”

但瑞士和欧洲以外地区几乎不存在双边医疗协议。“在秘鲁，医疗保险并非强制性，且费用高昂。我在当地有保险，来瑞士时会购买旅行保险。”Eva Balestra表示。

国际医保的局限

在这种情况下，购买国际医疗保险可能是一种选择。然而，这类保险费用高昂，且通常设有投保年龄限制。

Daniel Schärer计划在泰国度过余生，他对国际医保的局限深有体会：“只要身体健康，一切都好。但随着年龄增长，申请国际医保会变得越来越难。如果我想投保，就必须在未来两三年内做出决定。”

这位伯尔尼人选择定居泰国并非偶然。那里气候宜人、生活成本低廉，而且有一个很大的德语区瑞士人社群。除此之外，完善的医疗设施也是他选择第二居住国时考虑的关键点。

至于Eva Balestra，她已做好打算：“目前我还能往返于两地，但当情况不再允许时，我将回到子女身边，在瑞士度过余生。”

两个世界之间

两国生活，虽能享受“两个世界最美好的部分”，但也意味着永远无法真正扎根于某处。无论是在瑞士还是国外，都需要不断努力地去维系社交关系。Nicole Töpperwien强调道。

当某人只是在某地短期居住时，建立社交圈确实比较难。“参加志愿服务或协会活动也不太容易，”Nicolas Hug证实道。

Daniel Schärer则认为，关键是要“在瑞士和国外都有值得信赖的人，以便自己不在时处理紧急情况，或者在当地遇到紧急情况时求助。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/dh)

