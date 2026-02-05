涉为中国截取卫星资料 法国当局逮捕4嫌

（法新社巴黎4日电） 法国检方今天表示，当局已逮捕4名涉嫌透过卫星为北京搜集敏感军事资料的人士，其中有两人是中国公民。检方在声明中指出，网路犯罪部门已针对此案展开司法调查。

巴黎检察官办公室指出，4名嫌疑人1月31日在法国西南部吉伦特（Gironde）地区被捕。当局表示，两名中国人透过短期租屋服务网站Airbnb租用一处房产，企图截获包括军事情报在内的资料。 检方表示，这两名中国公民入境法国，据悉是为了从「星链」（Starlink）获取卫星数据，以及一些重要实体的资料，特别是军事单位相关资讯，并将其传回中国。

4人已被移交给调查法官，其中两人还押候审。

他们申请签证时，声称自己在一家专门研发无线通讯设备的公司担任工程师。

检方指出，另外两名嫌疑人因涉嫌非法进口设备被捕，但未透露他们的身分。

法国国内安全总局（DGSI）也参与调查，相关调查重点在于「向外国实体非法泄露敏感资讯，可能损害国家利益」。这类行为最高可判处15年徒刑。

法国警方1月30日接获报案，当地居民注意到有人安装一个直径约2公尺的卫星天线，这一情况恰好与当地网路中断事件相吻合。

调查人员翌日展开搜索，发现一套连接卫星天线、可用于捕捉卫星数据的电脑系统。

国家无线电频率管理局指出，现场存在「频率干扰」以及「非法持有获取电脑数据的技术设备」。

检方表示，这套设备能够「非法取得卫星下行链路，尤其是军事单位之间的通讯」。

近月来，多起与中国有关的间谍案件在欧洲引发关注。中国方面否认相关指控，并反控西方国家从事骇客行为。中国驻法国大使馆今天未立即回应置评要求。（编译：刘文瑜）