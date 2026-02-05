涉为中国拦截军事资料 法国检方起诉4嫌两人中籍

（法新社巴黎5日电） 巴黎检察官办公室表示，法国当局今天以涉嫌为中国拦截敏感军事资料的罪名，起诉包括两名中国籍人士在内的4人。

此案源于警方于上周末在法国西南部吉伦特省（Gironde）逮捕4名嫌疑人。据称两名中国籍嫌犯曾租用短期租屋服务网站Airbnb民宿作为计划一部分，试图取得包括军事情报在内的敏感资讯。

巴黎检察官办公室指出，其中两人已被还押候审，另外两人则被司法监管，但没有透露其身分细节。

本案调查重点为「向外国势力提供可能损害重要国家利益的资讯」，最高可处15年有期徒刑。

此案始于1月30日，当地居民发现有人安装直径约两公尺的卫星天线，当时正值当地网路中断。

检方指出，隔日的搜索发现「一套与卫星天线连接的电脑系统，可捕捉卫星资料」。

这套系统能拦截「军事单位之间的通讯内容」。

检察官办公室表示，两名中国籍人士涉嫌到法国企图拦截「星链」（Starlink）卫星网路及其他「攸关关键利益机构」的资料，并将相关资讯传送回中国。

他们在签证申请中自称为，专门从事无线通讯设备的研发公司工程师。

另外两名嫌疑人则因涉嫌非法进口相关设备遭逮，检方并未透露其身分细节。