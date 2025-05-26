涉以汽油弹攻击美驻以使馆 美德双重国籍男子遭起诉

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（法新社纽约25日电） 美国司法部表示，一名拥有美国和德国双重国籍的男子今天在纽约法院被起诉，此人涉嫌于本周稍早企图以汽油弹攻击美国驻特拉维夫使馆。

根据法院文件和美国司法部声明，东窗事发后，28岁的纽麦尔（Joseph Neumeyer）在以色列遭拘留，随后被遣返至美国，且一落地就遭到逮捕。

他同时被控针对美国总统川普发出暗杀威胁。

美国司法部指出，若被判有罪，纽麦尔最高面临20年徒刑，以及最高25万美元罚款。

美国司法部与纽约联邦检察官办公室在声明中说，纽麦尔是在上个月前往以色列。

根据声明，纽麦尔5月19日在自己的脸书（Facebook）帐号发文说，「加入我的行列，一起烧掉大使馆」，还说「美国去死，美国人去死，去他的西方」，接着前往这处位于特拉维夫（Tel Aviv）的美国外交机构。

纽约联邦检察官办公室说，他经过这座使馆时，朝一名警卫吐口水，当警卫试图拘捕他时，他挣脱并逃跑，留下了自己的背包。

声明指出：「执法部门从纽麦尔的背包中起出数个瓶子，这些瓶子已被改造成纵火装置，也就是俗称的『汽油弹』。」

执法当局确认这些装置中含有可燃液体，之后追踪到纽麦尔下榻的饭店并将他逮捕。

纽麦尔昨天被遣返至纽约后，今天下午在布鲁克林联邦法院出庭，随后法院裁定他在等待审判期间予以羁押。

美国当局说，纽麦尔在社群媒体发布多则具威胁性的贴文。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）表示：「被告被控计划对我们驻以色列大使馆发动毁灭性攻击，威胁美国人及川普总统的性命。」

联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）说：「这种卑劣且暴力的行为，在国内外都无法被容忍。」

美国驻特拉维夫使馆19日险遭人以汽油弹攻击，2天过后，美国首都华府发生两名以色列大使馆人员在市中心遭枪杀的事件。

华府的枪击案动机疑似是抗议以色列在巴勒斯坦飞地加萨（Gaza）地区的战争行动。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）