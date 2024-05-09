涉窃大谷翔平钜款还赌债 前翻译水原一平将认罪

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（法新社洛杉矶8日电） 美国司法部今天表示，美国职棒大联盟MLB道奇日籍巨星大谷翔平的前翻译水原一平已同意认罪，承认他非法自大谷翔平银行帐户转移近1700万美元，以偿还自己的赌债。

美国司法部表示，39岁的水原一平将对1项银行诈欺罪和1项提交不实税单的罪名认罪，前者最高可判处30年有期徒刑，后者最高则可判处3年有期徒刑。

联邦检察官表示，曾为大谷翔平随行翻译兼多年好友的水原一平，为筹钱满足「贪得无厌」的赌博欲，涉及自这位洛杉矶道奇王牌球员帐户盗用数百万美元。

水原一平预计将在接下来几星期内正式认罪，排定5月14日在洛杉矶进行传讯。

联邦检察官艾斯特拉达（Martin Estrada）今天在声明中说：「被告的欺骗与窃盗行为规模庞大。他利用大谷翔平对他的信任占人便宜，还助长了危险的赌博恶习。」

大谷翔平是美国职棒大联盟MLB的超级球星，去年12月以破纪录的7亿美元合约加入洛杉矶道奇，这是北美运动史上最钜额合约。

美国国税局（IRS）刑事调查部门的特别探员海契尔（Tyler Hatcher）表示，调查发现，水原一平「不仅窃取大谷翔平的金钱，还向国税局谎报自己的收入」。

海契尔在声明中说：「水原一平利用他与大谷翔平的关系，为自己不负责任的行为找财源。」

检方已一再强调，大谷翔平是水原一平诈欺案的无辜受害者，没有证据显示这位道奇球星知道或涉及非法赌博。