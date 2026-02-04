深伪风波延烧 法国搜查X巴黎办公室

（法新社巴黎3日电） 法国检察官今天搜查马斯克（Elon Musk）旗下社群平台X巴黎办公室，并传唤马斯克本人，这是针对涉嫌政治干预与深伪色情内容调查的一部分。X抨击此为「政治化」的突击行动。

在此之前，英国与欧盟已分别针对马斯克的AI聊天机器人Grok生成女性及儿童性化深伪内容的问题展开调查。

法国当局今天对X在法国的办公场所进行搜查，作为2025年1月启动的调查的一部分。该调查最初针对X演算法涉嫌干预法国政治，如今也纳入对Grok AI工具散播大屠杀否认言论及性深伪内容的调查。

欧盟警察机构欧洲刑警组织（Europol）表示，已派出一名分析师在现场为此次搜查提供支援。

X的全球政府事务团队在平台上发文称：「巴黎检察官办公室大肆宣传此次突击搜查──这清楚显示，今天的行动是一场滥用执法权力的政治表演，目的在于达成非法的政治目标，而非推进正当的执法工作。」

「此次突击搜查所依据的指控毫无根据，X坚决否认任何不当行为。」

巴黎检察官办公室表示，已向马斯克及雅克里诺（Linda Yaccarino）发出通知，要求两人于2026年4月20日在巴黎接受自愿性讯问，身分为「在相关事件发生时X平台的实际与法定管理人」。

雅克里诺担任X执行长两年后，去年7月辞职。