澳助索罗门群岛增强警力 4年援助38.7亿元

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（法新社雪梨20日电） 索罗门群岛近年来与中国建立了密切关系，澳洲政府今天表示，已同意为索罗门群岛提供资金与培训计画，协助这个太平洋国家增强警力。

坎培拉当局表示，这项协议包含在4年内提供1亿9000万澳元（约新台币38.7亿元）资金、训练，及在索罗门群岛首都荷尼阿拉（Honiara）建设一座警察培训中心和基础设施。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）在记者会上表示，这项协议代表着澳洲与索罗门群岛安全伙伴关系的「新基础」。

他说：「我们所做的，是确保澳洲依然是首选的安全伙伴。」

艾班尼斯表示，他与索罗门群岛总理马内列（Jeremiah Manele）商讨后达成这项协议。

前索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年宣布与台湾断交，并转而与北京建交。

3年后，索罗门群岛与中国签署一项秘密安全协议，此举引发西方国家与澳洲等对中国在太平洋地区影响力日益扩大的忧虑。

北京的举动引发美国、澳洲及其他盟国一连串外交行动，致力与南太平洋战略要地的国家加强关系。

艾班尼斯说：「我国政府很自豪能对索罗门群岛警察部队做出重大投资，以确保这些投资能持续负起索罗门群岛的主要安全责任。」

他表示：「这项伙伴关系将强化索罗门群岛的国内安全，同时增强其对区域稳定的贡献能力。」