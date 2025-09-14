澳洲斥资120亿澳元 升级核潜舰造船厂

（法新社雪梨14日电） 澳洲今天表示，将初步投入120亿澳元（约新台币2416亿元）升级造船厂设施，供未来核动力潜舰舰队使用。

澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）表示，在10年内投入的这笔资金，用于改造位于西澳州（Western Australia）伯斯（Perth）的造船与维修园区。

澳洲政府与英国及美国签署2021年达成的「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）协议后，正投入资金于伯斯的韩德森国防园区（Henderson Defence Precinct），为海军配备核动力潜舰。

这项造船厂开发计画是澳洲军事重组计画的重要部分，旨在提升澳洲的远程打击能力，以应对中国在太平洋地区扩张的军力。

澳洲目前没有维护核动力潜舰的基础设施，其目标是在未来15年内采购至少3艘美国维吉尼亚级（Virginia-class）潜舰，并最终自行制造潜舰。 马勒斯在记者会上表示：「韩德森绝对是AUKUS计画的一部分。未来我们的潜舰会在这里进行保养和维修。」 他继续说：「我毫不怀疑，这项决定将受到美国和英国的欢迎，因为这代表我们在AUKUS的道路上又向前迈出一步。」 他表示，但这项决定是基于澳洲对自身所面临的「战略格局」，以及「应对当前局势」所需的国防力量做出的评估。

马勒斯表示，这项投资将协助韩德森配备高安全性的干船坞，以维修核动力潜舰，并兴建设施，用来建造登陆艇，未来甚至会生产日本最上级（Mogami-class）巡防舰。