澳洲游轮将老人留偏岛酿憾事 家属质疑船公司疏失

2 分钟

（法新社雪梨2日电） 环澳洲游轮「珊瑚探险号」日前发生旅游事故，游轮不察高龄游客芮斯尚未登船，便驶离偏远岛屿，次日芮斯遗体才被发现；游轮公司宣布取消未完行程，并全额退费给船上所有游客。

80岁的芮斯（Suzanne Rees）于10月25日，与「珊瑚探险号」（Coral Adventure）其他游客一起下船，在大堡礁蜥蜴岛（Lizard Island）徒步往一处观景点。

根据澳洲广播公司（ABC）报导，芮斯在途中感到身体不适，便离群要独自返回游轮。

但当晚游轮驶离这座岛屿时，并未发现芮斯尚未登船。在数小时后，游轮驶返岛屿寻找她，但芮斯的遗体在次日被发现。

珊瑚探险号执行长费斐德（Mark Fifield）昨天对澳洲广播公司表示，因为芮斯身亡，以及「先前的机械故障」，游轮这趟未完行程宣布取消。

他说，公司向以提供「高品质体验」自豪，但「经过上周事故后，显然我们无法兑现这项承诺」。行程取消后，所有游客将获得全额退款。

芮斯的女儿凯瑟琳（Katherine Rees）告诉媒体说，游轮在母亲未登船情况下就驶离岛屿，这让她感到「震惊与悲痛」。她形容母亲很「健康、活跃」，而且爱好园艺和登山。

她说：「从我们仅得的资讯看来，当中似有失职之处，也不合常理。」

法新社报导，昆士兰警方上周表示，芮斯之死被认定为「无可疑之处」。

这艘可容纳120名乘客的游轮，当时正在进行60天的环澳洲之旅。（编译：纪锦玲）