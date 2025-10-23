爱尔兰反移民示威酿警民冲突 23人被捕

（法新社都柏林22日电） 爱尔兰当局表示，数以百计抗议群众在首都都柏林附近一间安置寻求庇护者的旅馆外，与镇暴警察连续第2晚发生激烈冲突，有超过20人今天被捕。

声明指出，值勤员警在都柏林西南萨格特（Saggart）城西旅馆（Citywest Hotel）外遭抗议人士扔掷瓶罐、砖块与烟火，共有23人被捕。

爱尔兰媒体报导，都柏林一名10岁女童疑遭寻求庇护者性侵，引发众怒，抗议群众在这间旅馆外挥舞爱尔兰国旗，高举写着「爱尔兰人的命也是命」（Irish lives matter）标语，呼喊「把他们赶出去」。

司法暨移民部长奥贾拉汉（Jim O’Callaghan）谴责抗议现场失序行为，还说「之后会有更多逮捕行动」。

爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）同声谴责暴力抗议和对警方的「恶毒辱骂」，但也表示这起疑涉性侵事件「极为严重，情况让人忧心」。

近年来，爱尔兰与英国反移民情绪日益升温，针对安置寻求庇护者旅馆的抗议与暴力行为时有所闻。 今年6月，北爱尔兰巴利米纳（Ballymena）两名青少年被控性侵一名年轻女孩未遂后，有数十名警察在反移民骚乱中受伤。

爱尔兰警方在声明中指出，昨天的骚乱是在社群媒体「煽动仇恨与暴力」的团体所策划。

警方补充说，今天在「公共场合扰乱秩序的主要是年轻成年男性与青少年」，有两名警察因头部被瓶罐击中及手臂受伤送医治疗。（编译：刘文瑜）