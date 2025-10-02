特斯拉Q3交车量年增7%优于预期

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约2日电） 电动车大厂特斯拉今天公布，第3季交车量较去年同期增加7%，优于市场预期，扭转过去几季因执行长马斯克涉入政治活动引发部分消费者反感，导致销量持续下滑的颓势。

特斯拉（Tesla）截至10月1日为止的上季交车为49万7099辆，高于财经数据供应商慧甚（FactSet）预估的44万7600辆。

特斯拉并未公布各地区销售细节。不过，随着美国总统川普（Donald Trump）支持的联邦购车税额抵免措施到期，汽车制造商发现美国电动车销售出现明显成长。

马斯克（Elon Musk）7月曾示警，一旦电动车购车税额抵免终止，特斯拉的财报恐怕面临艰困期。

川普于7月通过一项财政措施方案，预定自9月30日起逐步取消每辆新电动车最多7,500美元的联邦购车税额抵免。

然而，通用汽车（General Motors）和福特汽车（Ford Motor）等车厂在这项措施终止前，都看到自家第3季电动车销量大幅成长。根据汽车市场研究机构考克斯汽车（Cox Automotive）统计，消费者上季共购买41万辆电动车，写下历史新高，年增率约21%。

特斯拉近来面临中国本地电动车品牌竞争加剧，及电动皮卡Cybertruck需求低迷等挑战。

马斯克长期强调特斯拉在自动驾驶与人工智慧（AI）技术上的成长潜力，但有些分析师对该车厂迟迟未能达成推出平价电动车此一长期目标表示失望。

特斯拉股价今天开高走低，盘中重挫近2%。