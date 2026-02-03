王储妃梅特玛莉深陷丑闻 艾普斯坦密友关系引发争议

afp_tickers

3 分钟

（法新社奥斯陆2日电） 挪威王储妃梅特玛莉的长子被控性侵，以及她过去与已故美国性犯罪富豪艾普斯坦的友谊曝光，让她陷入双重危机。

梅特玛莉（Crown Princess Mette-Marit）原本是个出身平凡的单亲妈妈，因缘际会认识王储哈康（Haakon）后，2001年嫁入王室并赢得挪威人民的爱戴。

然而，随着美国公布新一批艾普斯坦文件，她与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的频繁往来曝光，并遭挪威媒体大幅报导，揭露了两人出乎意料的关系，在这个斯堪的那维国家引发轩然大波。

总理斯托尔（Jonas Gahr Store）呼吁梅特玛莉出面说明，2011至2014年间，也就是她2001嫁入王室10多年之后，何以与艾普斯坦频繁通电邮。

挪威名嘴甚至开始质疑，52岁的梅特玛莉是否适合成为王后。根据当地电视台TV2今天发布的民调，47.6%的受访者认为她不应成为王后，仅有28.9%表示支持。

2012年，艾普斯坦告诉梅特玛莉他在巴黎「物色妻子人选」，她则回覆巴黎「适合发展婚外情」，还说「北欧人比较适合当人妻」。

2011年，也就是艾普斯坦2008年因劝诱未成年少女卖淫被州法院定罪3年后，梅特玛莉曾写信给他表示，自己「去Google查了一下」，还说「看起来不太妙」，并附上一个微笑的表情符号。

2013年，她在艾普斯坦位在美国佛罗里达州的住处停留4天。艾普斯坦2019年被依媒介未成年人卖淫等罪遭联邦起诉，并于候审期间在狱中自杀身亡。

这些爆料重创王储妃名誉，而就在此时，她与旧爱所生的29岁长子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）则是卷入了刑事审判。

柏格荷伊比明天将出庭面临38项指控，包括性侵4名女性、攻击多名前女友等，若被定罪最重可处16年徒刑。