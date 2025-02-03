中美人工智能大战升级，瑞士夹缝中求生

中国人工智能初创企业DeepSeek推出的全新开源人工智能模型“DeepSeek-R1”为该领域效率树立了新标准。 KEYSTONE

农历春节除夕夜，十几个人形机器人身着东北花棉袄，手持红手帕登上中国央视春节联欢晚会舞台；而人工智能初创企业DeepSeek(深度求索)发布的全新开源人工智能模型“DeepSeek-R1”也正在打开人工智能创新洪流的闸门。与此同时，瑞士正在为美国限制人工智能芯片的对瑞出口而焦虑不已。

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美国前总统乔·拜登在卸任前的最后几天签署了一项行政命令，进一步限制尖端人工智能硬件出口，以确保美国在科技领域的绝对领先地位。美国目前在最先进的人工智能芯片生产领域占主导地位，但担心中国、俄罗斯等与之竞争的大国会利用美国的创新和硬件损害美国利益。

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美国的新法令虽然将极少数最信任的盟友国排除在出口限制之外(以欧洲国家为主)，但并未将瑞士算在其中。这将对瑞士一系列依靠人工智能获得前沿竞争力的产业造成影响，包括制药企业、医疗设备制造商、自动驾驶汽车制造业、机器人领域以及金融业。

虽然目前尚不清楚特朗普新政府是否会采取将于5月生效的出口限制新规，但瑞士不能坐以待毙。

瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在接受《新苏黎世报·周日版》采访时表示：“美国把各个国家分了类，但分类标准不明确。瑞士被分在第二梯队，获得的芯片数量较少。首先我们需要了解背后的原因，是安全方面的考虑？还是为了阻止瑞士的发展速度？”

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人工智能井喷式发展

然而，中国人工智能初创企业DeepSeek的新型R1模型横空出世，让这个问题更加复杂。这款模型比ChatGPT等同类模型更先进，能先进行内部推理，再给出答案。R1所使用的计算技术能让芯片发挥更大的性能，被誉为效率方面取得的重大突破。

有关DeepSeek R1 DeepSeek R1是一种开源人工智能模型，旨在实现广泛可用性和低成本。 与大多数传统大型语言模型(LLM)不同，DeepSeek-R1采用了一种被称为“模拟推理”(simulated reasoning)的方法。模拟了类似人类的思维链，采用长链推理(Chain-of-Thought，CoT)技术，能够逐步分解复杂问题，并通过多步骤逻辑推理解决问题。这一过程比典型的语言模型耗时更多，但在处理数学、物理和自然科学领域的任务时，能显著提高结果的准确性。 该模型的开发时间为60天，投资成本560万美元。

随即，该公司向全球公众公布了其优化配方，让其他公司也能效仿。

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)人工智能中心联合负责人Marcel Salathé表示，瑞士目前的处境很尴尬，正需要关键硬件设备的时候却遭到限制。

他告诉瑞士资讯：“在人工智能爆炸式发展的时代，瑞士不能承受计算能力被束住手脚。”并补充道，DeepSeek取得的效率突破是一把双刃剑。以低成本开发现有芯片的潜力，会推动人工智能的进一步发展，但也推高了对芯片量的需求。

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Salathé说：“随着人工智能模型的不断改进，对人工智能的总体需求将迅速增长，我们目前的计算需求很快会被用完。”

新思维机器

似乎是为了印证他的说法，开源人工智能社区Hugging Face的研发人员在过去几天内，运用DeepSeek低成本高能效的方式开发出700多种不同的人工智能模型。这些模型可以完成不同任务，例如通过快速检索病人病史帮助医生诊断疾病。

Hugging Face资深研发科学家Lewis Tunstall指出：“R1有效填补了封闭式、专有模式与开源模式之间的缺口。这项突破能让全世界的人都体会到这种新思维机器触手可及。”

根据瑞士科学与技术促进非营利组织CH++提供的消息，假如美国提出的限额在5月正式实施，瑞士在2025年到2027年间将只能获得16’500个尖端人工智能芯片。该组织在一份新闻稿中表示，这些芯片中约60%的配额会贡献给瑞士最大的20家企业。

超级计算机升级困难重重

从这个角度来看，瑞士阿尔卑斯山超级计算机(Alps supercomputer)目前使用了10’752块同类产品中最先进的Nvidia Grace Hopper芯片。

瑞士国家超级计算中心(The Swiss National Supercomputing Centre ,CSCS)于去年秋天推出了这款超级计算机。目前，芯片数量可以满足需求。但中心副主任Maria Grazia Giuffreda向瑞士资讯透露：“限制政策一旦实行，很可能对系统升级造成影响。比如，如果我们计划在2028年至2032年进行系统升级。”

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瑞美商会(Swiss-American chamber of commerce)首席执行官Rahul Sahgal也担心芯片封锁将对瑞士超级计算机和联邦理工学院进行的其他人工智能领域的研究造成影响。

不仅如此，他担忧瑞士关键性的人工智能研究受限会对美国在瑞士的投资产生不利的连锁反应。

Sahgal告诉瑞士资讯：“芯片出口限制一旦生效，将对瑞士和美国间的贸易往来造成负面影响。首当其冲的是高度依赖美国提供人工智能芯片的研究院所。”

“这会限制两国之间的科研及知识交流，进而导致美国削减在瑞士的投资。因为许多美国企业在瑞士设有研究中心。”

OpenAI和Anthropic等颇具影响力的美国人工智能企业都在苏黎世开设了办事处。

洛桑联邦理工学院的Salathé解释说：“即便是最新的人工智能芯片也有保质期，每隔几年，新一代芯片推出时，现有芯片就会过时。我们目前的基础设施坚持不了几十年。”

“我们已经开始计算未来五年需要的芯片数量了。如果连买不买得到都不知道，制定未来计划就更谈不上了。”

如果从美国买到的人工智能芯片大幅减少，瑞士将无计可施。因为到目前为止，没有其他国家有能力生产最新一代的芯片。

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美国人工智能芯片限制 1月13日，美国收紧政策，阻止最先进的人工智能技术落入“敌对”国家的手中。 美国已经对中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗等国家实施了严格的芯片出口限制或禁令。修订后的法规将加入新的禁令条例。 澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、韩国、西班牙、瑞典、台湾及英国是唯一被排除在限制条款外的国家和地区。瑞士被列入二梯队国家，芯片进口会受到一定程度上的限制。 该法令旨在限制美国生产的硬件所提供的计算能力(以总处理性能TPP单位衡量)。 根据瑞士科学与技术促进组织CH++的数据，瑞士在2025-2027年期间的TPP限额被设定为7.9亿TPP 单位，相当于约16’500个最新一代人工智能芯片。 根据新规，各国可以申请“国家验证终端用户”资格(National Validated End User ,NVEU)，这样，到2027年就能获得最高可达50.64亿TPP单位的更高配额，相当于约32万个Nvidia H100芯片。 但是，CH++强调，这会涉及“相当严格的安全要求和极其复杂的合规义务，对很多机构来说将是巨大挑战。” 新出口限制规定一经特朗普政府批准，将在磋商期后，于5月15日生效。

（编辑：Virginie Mangin/sb，编译自英语：武建博)